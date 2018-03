Me realizaron una invitación algunos seguidores del semanario del pescador en sus distintas versiones radial, televisiva y a través de nuestra web. Realmente cuando llegan este tipo de invitaciones es muy común que asista a la misma máxime en este caso tratándose de jóvenes y entusiastas pescadores. Es así que la invitación llegó de parte de Pedro Farías y Franco Martínez a realizar una jornada de pesca en las instalaciones del Campana Boat Club desde su confortable muelle a orillas del Paraná de las Palmas, a esta jornada se sumarian la novia de Pedro Fanny y el hermano de Franco, Nicolás Martínez quien en realidad demostró tener buenos conocimientos en el arte de la pesca. La tarde se mostró calurosa y con un río que estaba parado en creciente, comenzamos esta jornada realizando encarnes más que nada para tentar a las esquivas bogas de esta temporada por lo que en nuestros anzuelos no faltaban de tres a cuatro granos de maíz fermentado, en mi caso utilice maíz hervido los que posteriormente tapamos con unas buenas porciones de masas de distintas confecciones y texturas. Los piques mayormente se dieron al momento para boguitas que rondaron aproximadamente 800 gramos al kilo doscientos y carpas del mismo porte. Entrada la noche mientras degustamos unas exquisitas pizzas acompañadas de unas excelentes y refrescantes gaseosas, el río comenzó a bajar y nuestros equipos al igual que el de los socios presentes continuaron brindando piques y capturas además de bogas y carpas de muy lindos bagres amarillos y blancos. Con respecto a mis amigos Pedro, Franco, Nicolas y Fanny merecen un párrafo aparte ya que en su totalidad fueron regresadas las piezas obtenidas a su ambiente natural, demostrando así un gran interés por seguir manteniendo vivas a las distintas especies en nuestro querido Paraná de las Palmas ¡Felicitaciones Chicos! Y fue un placer compartir con ustedes esta jornada de pesca. En nuestro programa de tv N° 713 de esta semana te mostramos todo lo comentado en esta nota, la que podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar en nuestro canal de YouTube canal semanario del pescador y en www.campanateve.com.ar donde podes bajar la aplicación para verlo también desde tu celular. Entérate además del más completo informe del pique en nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz todos los días jueves de 20:00 A 22:00 Hs con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend, el Profesor Diego Araujo del partido de la costa de Pescando en AM , Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio. Daniel Console del Diario Oral del Pescador y Daniel Rodríguez del portal Sentí y columnista de revista Weekend. Siempre con la conducción y dirección general de Luis María Bruno y como ya es costumbre toda la información del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas, comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 Hs. SEMANARIO DEL PESCADOR PARA UN FIN DE SEMANA DISTINTO.

Franco Martínez con un hermoso ejemplar de carpa.



Semanario del Pescador:

Pesca variada de muelle en el Paraná De Las Palmas

Por Luis María Bruno

