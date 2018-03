Cientos de mujeres se fundieron en un solo grito por sus derechos

Actividad circense en la esquina de Varela y Estrada NOTICIA RELACIONADA: Con múltiples actividades, el Municipio conmemoró el Día de la Mujer

En una inédita marcha por el 8M, el centro de la ciudad oyó como nunca la denuncia contra la desigualdad de género y la violencia machista. El aborto ocupó un lugar destacado entre las demandas. En el Día Internacional de la Mujer, cientos de vecinas se movilizaron por el centro de la ciudad para reclamar por sus derechos, la legalización del aborto y el fin del patriarcado, en lo que resultó una inédita marcha que aunó distintas ideologías y variados espacios políticos detrás de una misma bandera. Fue como un solo grito, estruendoso y contundente, el que retumbó ayer por la tarde-noche en la continuidad de las avenidas Varela y Rocca. La movilización, que había sido convocada días previos por organizaciones de mujeres e independientes, zarpó del Parque Urbano y se detuvo en cada esquina desde Ameghino hasta De Dominicis para la lectura de discursos y la realización de performances artísticas. Desde la violencia machista, pasando por la desigualdad socioeconómica y la despenalización del aborto -que en las últimas semanas trepó a la cima de las reivindicaciones femeninas-, la movilización casi no dejó problemática de género por exponer. Tampoco faltaron los repudios para las políticas de los gobiernos nacional y municipal, ni los pases de factura para la era kirchnerista. Sucede que la marcha del 8M encontró en Campana una formación muy heterogénea: había agrupaciones de izquierda, del progresismo, independientes y peronistas. También se encontraban entre los manifestantes reconocidos simpatizantes de Cambiemos. "Lo que ves acá atrás son agrupaciones de todos los partidos políticos y gente que no pertenece a ningún espacio, sino que simplemente está demostrando que se viene un cambio cultural importante en la ciudad", expresó Carla Navazzotti, militante de Vamos Campana. "Creo que estamos viviendo un tiempo de transición, pero tarde o temprano van a tener que oir la voz de la mujer de igual a igual", sostuvo. Por su parte, Analía Reynoso, del Partido Obrero, aseguró que las mujeres "están tomando conciencia de la importancia de reclamar por sus reivindicaciones, que van de cuestiones laborales -como la precarización laboral y el salario desigual - hasta el derecho al aborto". En cada esquina, las mujeres leyeron discursos, poesías, hubo representaciones teatrales y performances circenses. Esto hizo que el desplazamiento por las avenidas fuese más lento, lo que desató el enojo de algunos automovilistas que con sus bocinas intentaban abrir el paso. El improvisado operativo de tránsito municipal contribuyó a complicar la circulación. Sin embargo, no se registraron incidentes de ningún tipo. "Vecino, vecina, no sea indiferente, a las pibas las matan en la cara de la gente", era la respuesta de las mujeres a los conductores impacientes. Yanina Mussi, de la agrupación La Sorora, remarcó que la lucha de las mujeres "es colectiva", estando por encima de las "diferencias partidarias e ideológicas. "Es necesario que esas diferencias no se vean de forma inhibitoria y que podamos emprender la misión de visibilizar esta lucha que es de todos los frentes y de todas las mujeres y femineidades del mundo. Nos parece que es muy importante visibilizar la problemática en esta ciudad, que tiene tantos casos de violencia y que son, de alguna manera, ocultos", afirmó la vecina, que el año pasado ganó notoridad por denunciar a través de las redes sociales un episodio de acoso que sufrió durante una fiesta. La movilización del 8M culminó en la boca de la avenida Rocca. Al pie de las escalinatas de la plaza principal, el Frente de Femineidades Murgueras por la Igualdad, lanzado justamente este jueves, brindó el ritmo para los últimos cánticos y reclamos a viva voz, cuyo eco sigue haciéndose escuchar por toda la ciudad.

También participaron integrantes de la comunidad transgénero





La marcha arrancó en el Parque Urbano, donde se interpretó una performance artística.





Las manifestantes llevaron pancartas con diferentes reivindicaciones de género





En cada esquina se leyó una consigna distinta y se recordó a víctimas de la violencia machista





La numerosa columna avanzó por la avenida Varela

Cientos de mujeres se fundieron en un solo grito por sus derechos

