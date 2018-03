Desde 25 de Mayo y Castilla, 26 años acompañando la educación de Campana Comenzaron las clases y aún los padres se están amoldando a los horarios y a la rutina escolar y seguro aún les falta comprar algunos útiles escolares. "Es que hoy arrancan con lo justo. Antes se empezaba con la mochila llena de útiles escolares, hoy se espera hasta estar seguros cuáles son las cosas sumamente necesarias que faltan y las otras esperarán el momento en que los maestros las soliciten. Vender no es tan fácil como en otros tiempos, por eso nuestro aporte está en tener todo y al mejor precio; justo al momento que el niño lo necesita". Arce recuerda que arrancó en el año 1981 vendiéndole a los negocios de la ciudad y dice: "Pasó toda una vida desde aquellos tiempos. Pero esta trayectoria hace que yo pueda venderles hoy prácticamente del fabricante a los clientes". Desde el año 92 inauguró el local propio, donde recibe a miles de clientes año tras año. Rubén no se aleja de la realidad y comenta que "la Educación en la ciudad siempre fue muy importante, con una fuerte oferta y el campanense está muy comprometido en educar a sus hijos" y no obvió referirse al paro docente: " Ojalá que se llegue a un arreglo y se les dé un aumento lógico a los maestros. Es muy feo ver a los chicos sin clases". Abierto de 8 a 12:30 y de 15:30 a 20 horas, el "Pato" trabaja a full e invita a la gente a que lo visite. "Pueden venir, mirar y no comprar nada, que vamos a estar contentos igual", cierra con la simpatía que lo caracteriza.



Librería Ruar: la mítica esquina del "Pato" Arce

