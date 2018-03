Juanpi Fernández movió una ficha en el tablero peronista

NOTICIAS RELACIONADAS: - Di Tullio: "El campo nacional y popular siempre tiene la voluntad de ser gobierno" - Nicolás Rodríguez Saa: "Desde la juventud queremos sacar el bastón de mariscal" Con Fernández como anfitrión, la línea sub-40 de la corriente "Hay 2019" reunió en Campana a un centenar de referentes justicialistas de la provincia de Buenos Aires. Los principales oradores fueron el conductor de la línea, Nicolás Rodríguez Saá, y la ex diputada Juliana di Tullio. "Somos una clase intermedia del peronismo, sub-40 le decimos, un poquito pasada de la clásica Juventud Peronista. Referentes de toda la provincia, fundamentalmente de la primera, segunda y tercera Sección Electoral que nos venimos juntando desde hace 2 años y tratamos de construir la verdadera unión que todos proclamamos dentro del peronismo. Queremos caminar juntos hacia el 2019 tratando de que las bases están unidas, a la espera que también arriba se concrete la unión que todos los peronistas deseamos: sin necesidad de rosquear, sin necesidad de cerrar puertas ni pisar a nadie. Nos sentamos a cenar, a encontrarnos, y a charlar sobre la Argentina que todos queremos de cara al 2019. Lo cierto es que hay muchos compañeros, esos que te tildan de traidor, que plantean la discusión del 2023 y para nosotros la discusión es el 2019. Creemos que hay dirigentes que pueden hacerse cargo del 2019 y en esta reunión hay muchos jóvenes diputados, concejales, funcionarios y referentes que piensan así. Mi interés es trabajar para el peronismo se una y volvamos a la victoria", comentó el jueves por la noche el justicialista y ex candidato a concejal Juan Pablo "Juanpi" Fernández a La Auténtica Defensa. Fernández fue el anfitrión de una cena organizada en el camping de Empleados Municipales de Campana y reunió a un centenar de referentes peronistas de la Provincia de Buenos Aires en Campana, incluido el secretario de la Juventud Peronista, Juan Miguel Gómez Parodi, y tuvo como principales oradores a Nicolás Rodríguez Saá, y a la ex diputada Juliana di Tullio. Primo hermano de Adolfo y Alberto, el puntano Nicolás Rodríguez Saá es uno de los principales motores del espacio "Hay 2019", que se perfila como plataforma de recambio y renovación en el Justicialismo. De hecho, la reunión que tuvo lugar en Campana fue la antesala de un "gran encuentro de la militancia" planeado para el próximo viernes 16 de marzo en San Luis que tiene como objetivo consolidar adhesiones y miradas de cara a las elecciones del próximo año. "Todos los que estamos acá, estamos por algo. Lo elegimos como un modo de vida. Es una vocación de querer trascender y ayudar al otro. Es la Doctrina Social de la Iglesia para algunos. Para otros que no son tan creyentes es "La patria es el otro". Pero en definitiva se trata de una cuestión que pasa por no realizarse como individuo, sino en una sociedad. Sabemos que juntos somos muy poderosos (…) El desafío es encontrar un mensaje y una propuesta superadora. Cuando la tengamos, el pueblo nos va a acompañar", dijo Rodríguez Saa durante su discurso, mientras que durante el suyo, Di Tullio sentenció: "Si no somos amplios y si no nos sacamos el asco, a la hora de contar los votos nos van a ganar", abogando a formar un frente con la mayor representatividad posible.







Juanpi Fernández movió una ficha en el tablero peronista

