Así lo aseguró la exlegisladora nacional, en la previa a su participación del conclave peronista desarrollado el miércoles en el camping de los municipales. La ex diputada nacional Juliana Di Tullio, que el miércoles estuvo en Campana para asistir a un encuentro de mujeres gremialistas y un conclave peronista desarrollado en el camping de los municipales, habló sobre la unificación del campo "nacional y popular". "El PJ local viene haciendo un esfuerzo muy grande por la unidad de los distintos espacios que componen el campo nacional y popular en este distrito. El campo nacional y popular siempre tiene la voluntad de ser gobierno para cambiarle la vida a sus vecinos y vecinas, y eso es lo que estamos construyendo", aseguró la exlegisladora. Para Di Tullio, lo que necesita el justicialismo es unirse "para que la gente tenga una expectativa" mejor. "Este es un momento del país muy dramático, donde el ajuste, los tarifazos, la inflación, no dejan una perspectiva favorable para la mayoría de la gente. Sí para los sectores más ricos de Argentina. Y me parece que lo que hay que hacer de cara al futuro es una propuesta interesante, superadora a la que hemos tenido en otros años, para que los vecinos y vecinas puedan tener expectativas de un futuro y una calidad de vida mejor", explicó.



Di Tullio: "El campo nacional y popular siempre tiene la voluntad de ser gobierno"

