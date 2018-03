P U B L I C





NOTICIAS RELACIONADAS: - Juanpi Fernández movió una ficha en el tablero peronista - Di Tullio: "El campo nacional y popular siempre tiene la voluntad de ser gobierno" El diputado nacional, hijo del gobernador de San Luis, sostuvo que el peronismo necesita "nuevas expresiones" para poder derrotar al macrismo en el 2019. El diputado nacional Nicolás Rodríguez Saa, hijo del gobernador de San Luis, participó del encuentro peronista llevado a cabo en el camping de los municipales y afirmó que la renovación del justicialismo es necesaria de cara al 2019. "Este es un encuentro generacional, sobre todo un espacio sub-40, llevando una consigna que tanto pegó en el pueblo peronista, y que es `hay 2019`. Me parece que primero tenemos que levantar el entusiasmo de la militancia, de nuestros sectores, y entender que el año que viene democráticamente tenemos la oportunidad de vencer al macrismo", expresó en la previa a la reunión. "El peronismo quizás está pasando por una etapa bastante gris, y lo que queremos desde la juventud es sacar el bastón de mariscal y decir que, si no tenemos el ámbito para hoy prosperar, lo vamos a pelear porque tenemos 70 años de historia", aseguró. El legislador explicó que su objetivo es salir a los distritos para "sembrar las esperanzas" que transmite su padre, el mandatario de San Luis, e impulsar la aparición de nuevas figuras en el peronismo. "En eso tengo una postura bastante contundente a favor de nuestros compañeros de generación. La cuestión de edad no es un límite, pero lo que tiene que haber son nuevas caras. Me quedo con el mensaje de la expresidente Cristina Kirchner, que en las escuchas ilegales que le hicieron dice que se necesitan nuevas expresiones. Y en ese sentido, está lleno de semillas, de pibes que venimos a poner en la política y no a llevarnos", manifestó.



Nicolás Rodríguez Saa: "Desde la juventud queremos sacar el bastón de mariscal"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: