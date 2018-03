El entrenador de Puerto Nuevo no tuvo vueltas para admitir que Argentino de Merlo fue superior al Auriazul. "No le pudimos encontrar la vuelta", aseguró. Luego de la derrota 2-0 que Puerto Nuevo sufrió frente a Argentino de Merlo, su entrenador Hugo Medina no tuvo problemas en reconocer la superioridad de La Academia en la zona de vestuarios: "Se perdió con un gran equipo. No estuvimos a la altura de las circunstancias", señaló sin poner excusas y reconociendo lo sucedido a lo largo de los 90 minutos en Merlo Norte. En cuanto al análisis del juego, el DT Auriazul explicó: "Argentino nos sorprendió un poco, salió a cuidarse, nos estudió bien. Es más, los goles creo que fueron descuidos nuestros. Ellos tuvieron bien cubierto a Pablo (Sosa), que es nuestro generador de juego. Por momentos tenía tres jugadores encima. Le costaba girar, le costaba ponerse de frente al arco. Le costó mucho darle la pelota a los compañeros, abrir la cancha. Fueron pocas las veces que hilvanamos jugadas para salir por los costados. Nos controlaron bien y nosotros no supimos resolver. Durante el partido fuimos cambiando piezas sobre la marcha y no le pudimos encontrar la vuelta". Igualmente, Medina le quitó dramatismo a la derrota: "Veníamos a ser protagonistas, pero no es la muerte de nadie, es un partido que se perdió contra un equipo superior, que nos duplica en todo, que tienen una estructura profesional y eso se nota en esta categoría". Por eso, el director técnico Portuario no tardó en poner la mirada en el próximo compromiso de su equipo, el miércoles como local frente a Atlético Lugano, en lo que será un duelo clave en la lucha por ingresar al Reducido. "Estos chicos no se entregan. Ya vamos a entrenar pensando en Lugano y en revertir esta situación. No nos podemos olvidar de jugar. Hoy (por el miércoles) fue un partido atípico para nosotros. Ellos salieron a tapar el juego nuestro y nosotros debemos poner la cabeza en frío y pensar en Lugano que por ahí viene golpeado, pero los partidos hay que jugarlos. Nosotros vamos a volver a ser protagonistas, porque estos chicos están en condiciones", señaló Medina. BAJAS SENSIBLES. De cara al encuentro frente a Atlético Lugano del próximo miércoles, Medina deberá trabajar para rearmar la defensa Auriazul. Es que frente a Argentino de Merlo, tanto Antoni Rodríguez como Paulo Boumerá sumaron la quinta tarjeta amarilla, mientras que Sergio Robles debió ser reemplazado a los 29 minutos del primer tiempo por una molestia muscular. Así, Puerto Nuevo deberá encontrar reemplazante para los dos laterales, dado que la zaga central seguiría conformada por Raúl Colombo y Joaquín Montiel.

SINCERO. EL ENTRENADOR HUGO MEDINA NO TUVO PROBLEMAS EN RECONOCER LA SUPERIORIDAD DE ARGENTINO DE MERLO. EMPATÓ LUGANO El próximo rival de Puerto Nuevo será Atlético Lugano, que ayer igualó 1-1 con Deportivo Paraguayo como local y, de esa manera, no le pudo dar alcance al Auriazul en la tabla de posiciones. Por ahora, el equipo de nuestra ciudad está 10º con 26 puntos, a tan solo uno del 9º, Atlas. Mientras que Lugano quedó 11º con 25 unidades. Hasta el momento, la 21ª fecha de la Primera D ha registrado los siguientes resultados: Lamadrid 1-1 Muñiz; Real Pilar 2-2 Centro Español; Argentino (M) 2-0 Puerto Nuevo; Liniers 3-0 Claypole; Argentino (R) 2-0 Atlas; y Lugano 1-1 Deportivo Paraguayo. Esta 21ª jornada se cerrará hoy con dos encuentros: Victoriano Arenas vs Yupanqui y Juventud Unida vs Central Ballester. En tanto, la 22ª fecha de la Primera D recién se pondrá en marcha el próximo lunes y tendrá a Puerto Nuevo recibiendo a Atlético Lugano el miércoles desde las 16 horas.

Primera D:

Medina; "Se perdió con un gran equipo"

