Diabetes: importancia de la detección

La diabetes es una enfermedad crónica (permanece toda la vida) que se caracteriza por la insuficiente o nula secreción de insulina (hormona secretada en el páncreas) o poder utilizarla con eficacia. Esto genera acumulación excesiva de glucosa en sangre y daño a diversas estructuras del organismo. Si bien pueden manifestarse síntomas de diabetes como sed y ganas de orinar constantes, hay casos en que la enfermedad avanza sigilosamente sin señales, o que se solapa por desconocimiento y temor al tratamiento. Por lo que gran número de casos se diagnostican cuando ya existen severas complicaciones de diabetes, como daños en la visión, pies, riñones y circulación sanguínea. Por ello, "entre más temprano se conozca la presencia de diabetes o de su estado previo, llamado intolerancia a la glucosa, es más fácil controlar la enfermedad y evitar complicaciones", explicó el endocrinólogo Juan Manuel Ríos Torres. ¿Cómo se diagnostica la diabetes? Glucemia al azar (prueba aleatoria o casual de glucosa plasmática) consistente en analizar una muestra de sangre tomada a cualquier hora del día y en cualquier condición, por lo que se efectúa de manera aleatoria. Se recomienda esta prueba a: Personas con antecedentes familiares de diabetes. Pacientes con obesidad. Mayores de 30 años. Quienes manifiestan síntomas de diabetes, como poliuria (orinar frecuentemente), polidipsia (tener mucha sed), polifagia (tener mucha hambre), pérdida de peso y cansancio extremo. Cuando el resultado de este examen muestra niveles de azúcar superiores a 200 miligramos por decilitro de sangre (mg/dl), se considera que el paciente tiene diabetes, y debe consultar a un endocrinólogo para realizar el tratamiento que exige su condición, a fin de no ver deteriorado su organismo. Medición de glucosa en ayunas Las personas que no muestren síntomas de diabetes y no tengan antecedentes familiares de la enfermedad, deben realizar la prueba de medición de glucosa en ayunas. Consiste en analizar una muestra de sangre tomada luego de 12 horas sin consumir alimentos ni bebidas (excepto agua natural), además de realizar una confirmación, es decir, una prueba idéntica una semana después. En cuanto a los resultados, una persona padece diabetes cuando se encuentran niveles de azúcar de 126 mg/dl o más en las dos muestras, por ejemplo, si el primer resultado indica 130 mg/dl y a la semana siguiente se presentan 128 mg/dl, se confirma el diagnóstico de diabetes. Curva de tolerancia oral a la glucosa: Se realiza a personas que en el estudio de glucosa en ayunas obtuvieron índices de 110 a 126 mg/dl, pues aunque se considera que tienen intolerancia a la glucosa, al ser sometidos a un examen más minucioso, se descubre que en realidad son pacientes con diabetes. Prueba A1C La prueba de hemoglobina glucosilada A1C mide el nivel promedio de glucosa en la sangre durante los últimos 2 ó 3 meses. Las ventajas de estos análisis para detectar diabetes es que no se tiene que ayunar ni beber nada. Beneficios del diagnóstico temprano de diabetes La detección de diabetes, entre más temprana, también permite controlar presión arterial y niveles de grasa en la sangre. Esto puede ayudar a evitar complicaciones crónicas como: Problemas microvasculares. Daño a vasos sanguíneos que afectan visión y riñones. Neuropatías. Lesión de los nervios, que entre otros efectos puede generar ulceraciones en los pies, como el pie diabético, y obligar a su amputación. Macroangiopatías. Se trata de alteraciones que se producen en las arterias grandes, y que son responsables de infarto del miocardio. Por último, el doctor Juan Manuel Ríos agregó que los médicos no deben minimizar el diagnóstico de diabetes con tal de no angustiar a sus pacientes. Se debe tratar a las personas con tacto y delicadeza, pero con firmeza decirles que están a tiempo de actuar y que un tratamiento a tiempo evitará problemas a futuro



Diabetes: importancia de la detección

