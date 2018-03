P U B L I C



Es la falta de ganas de tomar líquidos, incluso cuando el cuerpo tiene poca agua o tiene una cantidad excesiva de sal. Consideraciones El hecho de no tener sed en momentos durante el día es normal si el cuerpo no necesita más líquidos. Sin embargo, si usted tiene un cambio repentino en la necesidad de líquidos, debe consultar a su proveedor de atención médica de inmediato. Causas A medida que las personas envejecen, son menos propensas a notar la sed. Por lo tanto es posible que no tomen líquidos cuando se necesitan. La ausencia de sed puede deberse a: Anomalías congénitas del cerebro Tumor bronquial que causa el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética (SIHAD) Hidrocefalia Lesión o tumor de parte del cerebro llamada el hipotálamo Accidente cerebrovascular (ataque cerebral) Cuidados en el hogar Siga las recomendaciones de su proveedor. Cuándo contactar a un profesional médico Llame a su proveedor si nota cualquier falta anormal de sed. Lo que se puede esperar en el consultorio médico El proveedor elaborará la historia clínica y realizará un examen físico. Le pueden hacer preguntas como: ¿Cuándo se notó el problema por primera vez? ¿Se presentó de forma repentina o lenta? ¿Ha disminuido la sed o está totalmente ausente? ¿Puede tomar líquidos? ¿Presenta un disgusto repentino para beber líquidos? ¿La pérdida de la sed siguió a un traumatismo craneal? ¿Tiene otros síntomas como dolor abdominal, dolores de cabeza o dificultad para deglutir? ¿Tiene tos o dificultad respiratoria? ¿Presenta cambios en el apetito? ¿Orina menos de lo normal? ¿Presenta cambios en el color de la piel? ¿Qué medicamentos está tomando? El proveedor hará una evaluación detallada del sistema nervioso si se sospecha de un traumatismo craneal o de un problema en el hipotálamo. Los exámenes variarán dependiendo de los resultados del examen. Su proveedor recomendará el tratamiento si es necesario. Si está deshidratado, probablemente le administrarán líquidos por vía intravenosa . Nombres alternativos: Adipsia; Falta de sed; Ausencia de la sed. Referencias: Slotki I, Skorecki K. Disorders of sodium and water homeostasis. In: Goldman L, Schafer AI, eds. Goldman-Cecil Medicine. 25th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders; 2016:chap 116.

Ausencia de sed

