Marcos Peña se reunió con Paolo Rocca en Campana

MACRI Y LA UIA Convocados por el presidente Macri, este lunes la cúpula de la UIA asistirá a la Casa Rosada para lo que se espera, sea una tregua mediática a la disputa retórica sobre competitividad, tarifas, inflación, importaciones y falta de inversiones. En la misma reunión estarán presentes el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Producción, Francisco Cabrera. Días atrás, Macri felicitó públicamente a Cabrera por decirles a los industriales que "se dejen de llorar e inviertan y exporten" luego de las críticas industriales; mientras que el dirigente de la UIA, José Urtubey, lamentó "las bravuconadas y descalificaciones" del Gobierno hacia la central fabril. NOTICIA RELACIONADA: Trump firmó los nuevos aranceles a las importanciones de acero y aluminio Fue su segunda visita a la ciudad desde que es Jefe de Gabinete. Se dio el jueves, en la previa a la confirmación de Trump del nuevo arancel a las importaciones estadounidenses de acero, una medida que podría afectar las operaciones de Tenaris. El jueves por la mañana Marcos Peña visitó la planta siderúrgica local junto al CEO de Tenaris, Paolo Rocca, y el Director Corporativo del Grupo Techint, Luis Betnaza. Luego pasó por la escuela de educación técnica Roberto Rocca, colegio privado asociado a la fábrica de tubos de acero sin costura. La visita del Jefe de Gabinete de Macri que fue de "carácter privado" (y a la que no pudo acceder la prensa ni autoridades locales) había sido pactada en noviembre del año pasado durante el último Foro ProPyME. Sin embargo, tuvo lugar el mismo día en el que el presidente de EE.UU. Donald Trump anunció formalmente aranceles del 25% a las importaciones de acero y del 10% a las del aluminio 10% (ver página 4). Y fue también una visita en vísperas de una trascendente reunión entre el presidente Macri y la cúpula de la Unión Industrial Argentina que tendrá lugar este lunes (ver recuadro "Macri y la UIA"). En el negocio del acero Techint es un jugador internacional a través de Tenaris (tubos de acero sin costura, varillas de bombeo para petróleo y autopartes) y Ternium (productos planos). Tenaris, incluyendo las exportaciones de TenarisSiderca, actualmente coloca 200 mil toneladas anuales de acero en EE.UU., equivalentes a unos u$s 300 millones. Si bien no hubo ninguna comunicación oficial al respecto, es de esperar que la medida lanzada por Trump golpee en la línea de flotación del actual esquema productivo de la siderúrgica campanense, que venía recuperándose de una reciente crisis productiva. Así las cosas, TenarisSiderca parecería estar cada vez más ligada a la suerte del desarrollo del yacimiento Vaca Muerta, donde Techint, a través de Tecpetrol, también juega en el campo de la exploración y la producción de gas y petróleo. En este sentido, el gobierno dejó trascender ayer a través del periodista Román Lejman, que Macri está operando políticamente para que Argentina sea presentada como la principal aliada del Salón Oval en América Latina y como un jugador neutral en la guerra del acero que Trump le declaró principalmente a China, Alemania, Japón, Brasil, Turquía y Corea de Sur. Casi premonitoramente y anticipándose a la medida de Trump, la multinacional liderada por Paolo Rocca inauguró en diciembre pasado un nuevo laminador en Texas: TenarisBayCity, el mismo que Macri visitó en abril de 2017, luego de su entrevista personal con el presidente de EE.UU. Lo cierto es que Tenaris cuenta también con varios laminadores en México y Canadá. En ese sentido, vale aclarar que Trump aseguró este martes que México y Canadá quedarán excluidos de los aranceles al acero (y al aluminio) "si la renegociación del NAFTA que se encuentra en marcha llega a buen término".

Paolo Rocca, Marcos Peña y Luis Betnaza, el jueves pasado, ingresando a la Tenaris University.





Marcos peña escucha al CEO de Tenaris durante su visita a la planta. LA PRIMERA INVITADA PRO Fue en marzo de 2016 cuando Paolo Rocca invitó a Campana a la gobernadora María Eugenia Vidal, ocasión de la que también participó el Intendente Abella. En la oportunidad, Vidal recorrió aulas y talleres de la EET Roberto Rocca, y se reunió en privado con Rocca y Luis Betnaza, Director Corporativo del Grupo Techint, con quienes también participó de una recorrida por la planta de Tenaris, donde recorrió especialmente el sector del Laminador Continuo 2. PEÑA Y LA COSTANERA Fue a mediados de noviembre de 2016 cuando el Jefe de Gabinete se presentó por primera vez en Campana. Fue para anunciar, junto al Intendente Abella, la firma del decreto presidencial que autorizó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a desprenderse de los terrenos e inmuebles ferroviarios lindantes con la costanera de Campana. Así, estos bienes pasaron a formar un fideicomiso integrado por Nación, Provincia y el Municipio. Según explicó en la oportunidad el director de la AABE, Ramón Lanús, del total del sector, un 65% deberá destinarse al uso público y un 35% podrá ser explotado por privados. Comentó también que la evaluación previa de las características del área que hicieron desde la entidad incluyó la problemática del tránsito pesado y el potencial traslado de la arenera que se encuentra al lado del Campana Boat Club. Asimismo, confirmó la cancelación del contrato de concesión que se mantenía con la empresa CNA (Nuevo Central Argentino). No obstante, el funcionario aclaró que será tarea del Honorable Concejo Deliberante local "definir cuáles son los mejores usos de esta tierra", debate que -estimó- debe darse "en muy pocos meses". Lo cierto es que han pasado 18 meses desde el anuncio y no hubo mayores novedades hasta el momento, más allá del incendio ocurrido el jueves último de un edificio histórico situado dentro del complejo ferroviario, y un fuerte rumor de que próximamente se concretará el traslado definitivo la arenera de la familia Dellepiane a otro predio.

Peña y Abella en noviembre de 2016, en el acto realizado en la costanera.

Hoy recibimos la visita del jefe de Gabinete, Marcos Peña, a nuestra planta de Campana. Recorrió el Laminador Continuo, el Centro de Investigación y Desarrollo y la Escuela Técnica Roberto Rocca. pic.twitter.com/Dxewm6KCwN — Tenaris Argentina (@Tenaris_ar) 8 de marzo de 2018

Marcos Peña se reunió con Paolo Rocca en Campana

