Trump firmó los nuevos aranceles a las importanciones de acero y aluminio

NOTICIA RELACIONADA: Marcos Peña se reunió con Paolo Rocca en Campana Estados Unidos fijó aranceles de un 25% y 10% para la importación de acero y aluminio. En principio quedan excluidos México y Canadá. Macri llamó a Trump para pedir una excepción. La medida puede afectar las operaciones de Tenaris Siderca. El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó el jueves las proclamaciones en las que ordena la imposición de aranceles a las importaciones de acero del 25% y del 10% a las del aluminio, de los que quedan exentos por el momento México y Canadá. "No tomamos estas acciones por elección, sino por necesidad", indicó Trump en un acto en la Casa Blanca. El acero y el aluminio son "absolutamente vitales" para la infraestructura fundamental y la base de la industria de defensa, señaló el mandatario, que hizo el anuncio en la Casa Blanca rodeado de trabajadores de los sectores del acero y el aluminio. Trump, que se basó en una legislación que autoriza acción presidencial contra importaciones que socavan la seguridad nacional, argumentó que el "dumping" de las importaciones baratas está afectando la supervivencia de los fabricantes estadounidenses. "Finalmente estamos actuando para corregir este problema de larga data", señaló Trump, que desoyó así las advertencias de legisladores de su partido y sus socios comerciales, como la Unión Europea (UE). Los aranceles deberán entrar en vigor en 15 días. México y Canadá, que inicialmente quedarán exceptuados, se encuentran actualmente renegociando el acuerdo de libre comercio Nafta con Estados Unidos. El plan ha causado gran consternación en el mundo político y empresarial. Más de 100 legisladores republicanos escribieron una carta a Trump expresando sus temores de que otros países tomen represalias y se desate una guerra comercial que perjudique a las empresas nacionales. El asesor económico de la Casa Blanca Gary Cohn, un ex ejecutivo de Goldman Sachs que se oponía a los aranceles, anunció esta semana su renuncia. En tanto, el presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU., el republicano Paul Ryan, aseguró que teme las "consecuencias no deseadas". Macri llamó a Trump Tras la decisión del gobierno de EEUU de aplicar aranceles a las importaciones de acero y aluminio, el presidente Mauricio Macri se comunicó telefónicamente con su par estadounidense, Donald Trump para pedir que Argentina sea exceptuada de los gravámenes. La charla fue confirmada por fuentes oficiales y es parte de las negociaciones que se llevan desde que la Casa Blanca iniciará la guerra comercial por estos metales. Según el parte oficial de presidencia, Macri "le expresó su preocupación por el potencial efecto negativo de esas medidas". En respuesta, Trump se comprometió a evaluar su pedido para que la Argentina sea exceptuada de cualquier medida restrictiva que afecte las exportaciones de acero y aluminio hacia los Estados Unidos. La medida de Trump puede afectar las operaciones de la planta industrial de Tenaris Siderca ubicada en nuestra ciudad. El año pasado, desde Campana, se despacharon a Estados Unidos 200 mil toneladas de tubos de acero sin costura por u$s 300 millones. "Los mandatarios también conversaron sobre la Cumbre de las Américas que se llevará a cabo en Lima en abril próximo y sobre la situación financiera del Banco Interamericano de Desarrollo", señala la misiva.

Trump presentó la medida en la Casa Blanca, rodeado de trabajadores de los sectores del acero y el aluminio. “Presidential Proclamation on Adjusting Imports of Steel into the United States"



