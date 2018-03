La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 10/mar/2018 Pedro Milla se transformó en el número dos de la Federación de Petroleros











Roberti había sido denunciado desde el interior de la Federación por desvíos de fondos.

Fue a raíz de la licencia hasta fin de mandato de Alberto Roberti, secretario general, acusado de corrupción y mal desempeño de funciones. Por esta razón, el gremialista campanense asumirá como secretario adjunto. El secretario general de la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles, Alberto Roberti, presentó un pedido de licencia hasta la finalización de su mandato, de carácter "indeclinable", acorralado por las denuncias de corrupción y el mal funcionamiento de entidades como la obra social. De esta manera, Julio Miranda pasará a estar al frente de la Federación y Pedro Milla, secretario general de los petroleros campanenses, a ocupar el cargo de secretario adjunto. Es decir, a ser el número dos. La salida de Roberti, también diputado nacional por el bloque Justicialista, se confirmó el jueves, en una reunión de la Comisión Directiva de la Federación de la que también participaron los secretarios generales de los distintos gremios adheridos. En el pedido presentado por el líder petrolero, se confirma su salida tanto de la conducción de la entidad sindical como de su obra social, mutual y fundación, entre otras entidades que presidía. Destaca en la nota presentada su pedido para seguir cobrando haberes. Desde el sindicato local le confirmaron a LAD que el apartamiento de Roberti fue pedido por los diversos líderes regionales de petroleros, cansados del malfuncionamiento de la obra social y las denuncias de corrupción que lo tenían en la mira. Esas denuncias habían sido efectuadas por Marcelo Turchetti, del gremio santacruceño, quien fue expulsado de la Federación a raíz de ellas. El año pasado, de hecho, la Justicia retiró documentación, pero las causas no avanzaron. Se intentó pasar la causa al fuero federal pero, pese a que se investigan hechos de corrupción, la Justicia ordinaria no dio lugar. Entre otras cuestiones, Turchetti detalló en su denuncia la existencia de "pagos a Salud Industrial S.A. por casi 9 millones de pesos pero sin estar registrados" en la contabilidad. A estas acusaciones, se le sumaron los reclamos por las reiteradas suspensiones del servicio de la obra social por falta de pago. En contacto con este medio, desde el gremio local señalaron que Milla se había hecho cargo de llevar adelante dichas exigencias de normalización. Daniel Ibarra, secretario gremial de Petroleros Campana, precisó que el objetivo inmediato ahora es "conformar un grupo para ver en qué estado están las cuentas bancarias, analizar la situación económica, la obra social, y tratar de encausar nuevamente la Federación y sus instituciones a lo que siempre fueron". Y subrayó que la situación de la Federación "es normal". MILLA, EL DOS En diálogo con LAD, el secretario adjunto del Sindicato de Petroleros de Campana, Luis Chesini, amplió el escenario de la renuncia de Roberti y el ascenso de Milla. "A través de la denuncia de faltante de dinero y de malversación de fondos, despertó lo que desde Campana veníamos reclamando desde hace 2 años", sostuvo el referente gremial. Aseguró que Roberti "no daba respuestas" y que "ya en los últimos meses" ni siquiera "se podía hablar con él". Esta evasiva empujó a los gremios afiliados a la Federación a pedirle que diera un paso al costado de la conducción. "Fue una discusión bastante fuerte. Pero él se presentó con un abogado y accedió a hacerse al costado hasta 2020", precisó Chesini. Respecto a la asunción de Milla en la Secretaría Adjunta y su significado para el sindicato de Campana, el petrolero aseveró que "no hay para festejar" ya que "destituir a un secretario general en estas condiciones no es motivo de celebración". Sin embargo, no dejó de destacar la figura de Milla, quien "le va a dar a todos los afiliados del país una respuesta" de lo ocurrido en la Federación. "Estamos seguros que se va a poner a trabajar para la recuperación de la obra social. Y sabemos que está predispuesto a volver unificar la Federación", expresó. Sucede que los gremios de yacimientos, en el sur del país, se habían apartado del armado nacional por diferencias con Roberti.

