Copa Federación:

Atlético las Campanas recibe esta tarde a 12 de Octubre de San Nicolás







Desde las 17 horas, el equipo de nuestra ciudad disputará como local el partido de ida de su serie de Octavos de Final. Luego de la postergación del pasado fin de semana, la Copa Federación Norte pondrá en marcha los Octavos de Final. La fase de grupos ya quedó atrás y ahora llega el turno de las series de eliminación directa a partido y revancha. Esa instancia estará iniciando esta tarde Atlético Las Campanas, que desde las 17 horas en cancha de Puerto Nuevo estará recibiendo la visita de 12 de Octubre de San Nicolás por el partido de ida de su serie. Con dos victorias, tres empates y una derrota, el equipo dirigido por Luis Cejas y Carlos Navazzotti terminó en la segunda posición de la Zona D. En tanto, 12 de Octubre culminó en el segundo lugar de la Zona A, cuya definición postergó el arranque de los Octavos de Final dada la protesta de Sarmiento de Zárate contra Argentino Oeste de San Nicolás (finalmente prosperó y el elenco zarateño quedó primero en el grupo). Las ocho series que conforman los Octavos de Final de esta Copa Federación Norte 2018 son: - Alsina (Baradero) vs. Sarmiento (Zárate). - Argentino Oeste (San Nicolás) vs. River Plate (Chacabuco). - Flecha Azul (Pilar) vs. San Martín (Chacabuco). - AMEFIP San Martín (Mercedes) vs. Vélez Sarsfield (Mercedes) - Defensores Juniors (Mercedes) vs. Social Obrero (Zárate). - San Patricio (San Antonio de Areco) vs. Defensores Unidos (Zárate). - Obras Sanitaria (Arrecifes) vs. Maipú (Zárate). - Las Campanas vs. 12 de Octubre (San Nicolás).

DUELO DE SEGUNDOS. ATLÉTICO LAS CAMPANAS FUE SEGUNDO EN LA ZONA D; Y 12 DE OCTUBRE, EN LA ZONA A.



