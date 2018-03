José Abel Perdomo. Foto: Archivo.

Es indudable la preocupación del gobierno macrista por el constante crecimiento del descontento en la gente respecto de sus políticas y que lógicamente se traducen en movilizaciones y en cantos que se entonan donde se reúnen más de dos personas. . Para colmo de males, vastos sectores del empresariado que no conforman grandes grupos concentrados de la economía empiezan a ver que la fiesta no los incluye y temen desaparecer y ni que hablar de las pymes, muchas en situación desesperante. Empiezan a vislumbrar que en una economía oligopólica como la argentina, ellos no son "los mercados", no les da el piné. Para tratar de revertir este panorama, el presidente en su discurso ante el Congreso de la Nación, se pintó la cara color esperanza y repitió, una vez más, que lo peor ya pasó, que la inflación está bajando, que volvimos al mundo y estamos creciendo, aunque todavía no se ve. Le faltó decir aquella recordada frase "si sucede, conviene" del gurú indú Ravi Shankar que el propio Macri trajo en el 2008 cuando era Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego de anunciar el "crecimiento invisible", el presidente Macri saludó a una multitud invisible reunida en la plaza vacía. Evidentemente Mauricio ve cosas que el resto de los mortales no alcanzan a ver. Como dijo el zorro en el famoso libro El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, "He aquí mi secreto, que no puede ser más simple: sólo con el corazón se puede ver bien; lo esencial es invisible a los ojos". No parece ser que Antoine de Saint-Exupéry haya incluido al crecimiento económico entre las cosas esenciales. Por su parte, la gobernadora María Eugenia Vidal habló ante la Legislatura bonaerense dedicándole una buena parte a denostar a sus archienemigos, los gremios docentes y por carácter transitivo a los propios docentes quienes tienen el tupé de querer ganar un sueldo que les permita llegar a fin de mes sin grandes privaciones. Como ya es su costumbre repitió el latiguillo de las ausencias, quizás sin recordar que quienes otorgan las licencias docentes son las empresas contratadas por el propio gobierno de Vidal, esto es, se queja de lo que su gobierno hace. ¿Curioso no?. En el mismo sentido repitió por enésima vez que los docentes al hacer paros al inicio del ciclo escolar usan de rehenes a los alumnos cuando es ella que en lugar de convocarlos con la debida anticipación y ofrecer un aumento aceptable espera hasta el último momento y ofrece lo que sabe es irrisorio. ¡No será ella quien usa a los alumnos de rehenes?. Si es verdad que la provincia no tiene plata, ¿Les recortará los subsidios a las escuelas privadas o para ellos le alcanza, incluso para aumentarlos?. El gran problema está en que el elenco gobernante no valora en su justa dimensión lo que significa la escuela pública, ya que consideran que sus alumnos cayeron ahí por no tener plata para pagar una educación privada, lo que implica que es sólo para los pobres. ¿Para alumnos pobres, docentes pobres?. PD: Esta columna está a favor de la legalización del aborto porque está y estará siempre a favor de la vida.

Por José Abel Perdomo

