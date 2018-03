Solicitan no arrojar montículos de residuos y restos de poda en la vía pública

Desde la Subsecretaría de Medio Ambiente del Municipio piden colaboración a los vecinos para mantener la limpieza de la ciudad. El Municipio – a través de la Subsecretaría de Medio Ambiente- solicita a la comunidad que no arrojen montículos de residuos y restos de poda en la vía pública. "Recorriendo la ciudad nos encontramos con montículos de residuos y restos de poda que son arrojados en la vía pública. Este es un problema que se repite a diario", comentaron desde la Subsecretaría de Medio Ambiente. Según explicaron, la acumulación de diferentes materiales en conjunto con desechos puede ocasionar puntos de atracción de diferentes vectores tales como ratas, cucarachas y mosquitos, entre otros. También son un foco de posibles enfermedades. Además, dificultan el tránsito de peatones y congestionan veredas y/o calles. "Por eso, -agregaron- desde el Municipio se continúa trabajando para concientizar sobre la importancia de disponer la basura en forma correcta para evitar focos de infección y mantener la limpieza de las calles que a su vez evitarán anegamientos". En este sentido, recordaron que -según la Ordenanza Municipal Nº 4869/06- se encuentra prohibido arrojar desechos en veredas, parterres y/o vía pública en general. Por este motivo, la Subsecretaría informó que "se debe disponer los residuos de manera correcta teniendo en cuenta el horario de recorrido del servicio de recolección para disminuir riesgos". "Asimismo, los restos de pasto deben estar embolsados a fin de evitar el contacto con animales y/o su dispersión. También se recuerda que los montículos no deben exceder el metro cúbico, caso contrario, el vecino tendrá que contar con un volquete para su disposición", reiteraron. "Dado que tanto veredas como calles son espacios públicos, se solicita contribuir con su higiene. Por lo que se pide que los materiales como escombros con o sin bolsones, restos de arena y residuos sin bolsa no sean dispuestos en la vía pública", sostuvo el subsecretario del área, Guillermo De Luca. Y concluyó: "Existe una legislación que determina la obligatoriedad de cada vecino frentista de Campana de mantener las veredas en perfecto estado de tránsito y limpias, libres de malezas y/u obstáculos. Infringir esta ordenanza contempla sanciones. No obstante, apelamos a la solidaridad y buena conducta de los vecinos".

