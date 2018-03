La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 10/mar/2018 El Historial:

Villa Dálmine Vs Brown (A)

Por Gustavo Belsué









Nacional B:

Villa Dálmine buscará reencontrarse con la victoria ante Brown (A) ENCUENTRO Nº 26: En 25 partidos, Villa Dálmine se impuso en 10 ocasiones, Brown logró 9 triunfos y se registraron 6 igualdades. Villa Dálmine convirtió 35 goles, en tanto que Brown de Adrogué marcó 32 COMO LOCAL VILLA DALMINE. Jugaron 12 veces: el Violeta obtuvo 7 victorias (21 goles), mientras que Brown ganó 3 partidos (12 goles). Empataron 2 encuentros. COMO LOCAL BROWN. Jugaron 13 partidos: Villa Dálmine ganó 3 (14 goles); Brown venció 6 veces (20 goles); e igualaron 4 cotejos. EL ÚLTIMO ENCUENTRO LOCAL. Fue el domingo 13 de noviembre de 2016, por la 14ª fecha del Nacional B 2016/17, cuando Villa Dálmine se impuso 3-0 con goles de Leonardo Carboni, Lautaro Formica y Juan Manuel Mazzocchi. APOSTILLAS: Como local, Villa Dálmine acumula 2 victorias consecutivas. La última caída en Campana se remonta al viernes 19 de octubre de 2012, por la 13ª fecha de la Primera B Metropolitana 2012/13. Fue por 3 a 2. El Violeta comenzó ganando 2-0 con goles de Renso Pérez (de penal) y Gastón Sánchez, pero el Tricolor lo dio vuelta en el segundo tiempo con tantos de Oscar Villamayor, Facundo Pascuale y Gastón Greco. MAXIMOS GOLEADORES DE VILLA DALMINE: Luis Ernesto Cesáreo (2), Oscar Facchetti (2), Adolfo Cavallaro (2), Carlos Alfredo Morales (2), Horacio Antonio Lobos (2), Miguel Ernesto Benítez (2) y Renso Pérez (2). MAXIMOS GOLEADORES DE BROWN: José Cristóbal Maravilla (2), Rodolfo Banegas (2), Jorge Loiero (2), Pedro Tischik (2) y Martín Minadevino (2). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: LA GOLEADA DE 1972 El 9 de diciembre de ese año, por la 38ª y última fecha del campeonato de Primera C, Villa Dálmine superó 5-2 a Brown (A) en Campana. VILLA DALMINE (5): Luis Ángel Arnáiz; Roberto Sajama, Miguel Lage, Sandro Sileoni (Néstor Díaz) y Carlos Mansilla; Fernando Facchetti, Emilio Carini y Arcel Aquines Miño; Adolfo Cavallaro, Oscar Facchetti y Francisco Salvador Valentini (Dante Repetto). DT: José Morales. BROWN DE ADROGUE (2): Roberto Lipari; Cabrera, Zelayeta, Pedro Tischik y Pintos; Jara, Miguel Ángel Vidal y Carlos Alberto Vázquez (Galarza) ; Santillán (Héctor R. Díaz), Juan José Tamburrino y Néstor Herrera. DT: Favaro. GOLES: PT. 23m Miño (VD), 25m Tamburrino (B) y 35m Oscar Facchetti (VD). ST 4m Cavallaro (VD) de penal, 15m Oscar Facchetti (VD), 24m Héctor R. Díaz (B) y 45m Cavallaro (VD). CANCHA: Villa Dálmine. ARBITRO: Armando Sobrino.



