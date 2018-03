La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 10/mar/2018 Villa Dálmine:

PRESIDENTE. DIEGO LIS QUEDÓ AL FRENTE DE LA COMISIÓN DIRECTIVA TRAS LA RENUNCIA DE LISTA.

El nuevo Presidente de Villa Dálmine brindó detalles del trabajo que ha encarado la Comisión Directiva para revertir la "difícil situación" económica que atraviesa el Violeta. "De a poco vamos a ir ordenando el club", aseguró, al tiempo que cuestionó la postura y las declaraciones del renunciante Alfredo Lista. En la previa al encuentro con Brown de Adrogué, el nuevo Presidente del Club Villa Dálmine, Diego Lis, salió a aclarar la situación de la institución y también a responder algunas declaraciones realizadas por Alfredo Lista, quien renunció el pasado jueves 1º de marzo a la conducción de la entidad Violeta. En primera instancia, Lis no escondió que "el club se encuentra en una situación económica-financiera muy mala", la cual, según explicó, "se viene arrastrando desde hace tres años y medio y se agravó en los últimos meses". Pero, a su vez, aclaró que "la intención del club es, como siempre, honrar las deudas a las que se ha comprometido". En ese sentido reveló que miembros de la Comisión Directiva se están reuniendo con los diferentes acreedores con la ayuda de un asesor financiero que ya ha sido designado para dicha tarea. "Nuestra intención es cumplir de la mejor manera posible con ellos, pero explicándoles que la situación no es fácil. Entendemos que con su colaboración y la nuestra vamos a poder solucionar el tema y nadie se va a ver perjudicado", aseguró. "Para salir de esta situación necesitamos la colaboración de todos. De a poco vamos a ir ordenando el club tanto administrativa como financieramente y una vez que tengamos concluido el análisis, haremos una reunión informativa para que todos los socios estén al tanto de la situación del club", agregó quien asumió la conducción de la entidad tras la renuncia de Lista. Y ése fue el otro tema que abordó Lis: la renuncia del ex Presidente y sus posteriores declaraciones. "Esta Comisión Directiva no puede perder energías en salir a contestar afirmaciones que son puntos de vistas propios y se encuentran muy alejados de la realidad. Sin embargo, no vamos a permitir agravios", señaló dolido por algunas manifestaciones de Lista. "Pareciera que los gordos, sucios y feos somos los que nos hemos quedado (en el club) sacando el agua del barco con vasitos de plástico a fin de evitar que se hunda, mientras que los que huyeron son los flacos, lindos y limpios que no tuvieron nada que ver con la situación actual", se quejó sobre la postura del exPresidente. En sus salidas radiales, Lista había señalado que se sintió "solo", una situación que Lis explicó: "Nunca se puede dejar solo a quien se aísla y no permite ayuda alguna". A su vez, dejó entrever que por ese motivo la situación "se le fue de las manos" al ex Presidente. "Pero no quiero terminar en este tipo de cruces; quiero transmitirle tranquilidad a los socios y simpatizantes de nuestro querido Villa Dálmine porque en la Comisión Directiva hay un grupo de gente que está más junto que nunca y que le está haciendo frente a esta difícil situación. Que las cosas sean de una manera no significa que no se puedan cambiar y corregir. Estamos dispuestos a dar esa pelea porque tenemos claro que la única lucha que se pierde es la que se abandona", concluyó Lis.

