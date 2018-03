Ayer empató con All Boys y llegó a tres partidos sin ganar en su casa. Anoche, Atlético Rafaela igualó 1-1 como local frente al complicado All Boys en el inicio de la 18ª fecha del Nacional B. De esta manera, La Crema llegó a los 31 puntos y le sacó tres de diferencia a Aldosivi, aunque con dos partidos más. Para Rafaela fue su tercera presentación consecutiva como local sin victorias: perdió con Brown de Adrogué y luego sumó empates frente a Independiente Rivadavia y All Boys. La fecha continúa hoy con: Nueva Chicago vs Almagro; Deportivo Riestra vs Agropecuario; Los Andes vs Flandria; Deportivo Morón vs Mitre (SdE); Villa Dálmine vs Brown (A); y Sarmiento (J) vs Ferro Carril Oeste.

Nacional B:

Atlético Rafaela no puede como local

