La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 10/mar/2018 Breves Deportivas







Se acercó Talleres. Juegan Boca y River. Arrancó Indian Wells. Juegan los Jaguares. Poco de Ginóbili. SE ACERCÓ TALLERES Anoche, con tres partidos comenzó la 19ª fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF). En Córdoba, el escolta Talleres venció 2-1 a Atlético Tucumán y quedó a cinco puntos del líder Boca Juniors. En tanto, en Mendoza, Godoy Cruz le dio otro empujón hacia el Nacional B al Arsenal de Sergio Rondina al derrotarlo por 1 a 0. De esa manera, saltó a la tercera ubicación de la tabla de posiciones. Mientras que en La Plata, Gimnasia cayó 2-0 como local frente a Banfield. JUEGAN BOCA Y RIVER En la continuidad de la fecha 19 de la SAF, hoy se presentarán Boca Jrs y River Plate. El Xeneize buscará recuperarse de su derrota ante Argentinos cuando reciba a Tigre desde las 19.15 horas. Por su parte, el Millonario visitará a Patronato de Paraná desde las 21.30. Para Boca y River serán los compromisos previos a la Supercopa Argentina que disputarán el miércoles en Mendoza. Además, hoy también jugarán: Chacarita vs Racing Club (17.00) y Olimpo de Bahía Blanca vs Colón de Santa Fe (17.00). ARRANCÓ INDIAN WELLS El jueves se puso en marcha el primer Masters 1000 del año del circuito ATP. Y el arranque argentino fue positivo, con cuatro victorias y apenas una derrota. Federico Delbonis levantó dos match-points y venció en tres sets al estadounidense Ryan Harrison. Ahora, en segunda ronda deberá enfrentar al suizo Roger Federer, Nº 1 del mundo y campeón defensor. En tanto, Horacio Zeballos superó al japonés Yuichi Sugita en tres parciales y en la próxima instancia se medirá con el español Pablo Carreño Busta. Mientras que Nicolás Kicker derrotó 7-5 y 6-3 al checo Jiri Vesely y su rival en segunda ronda será el bosnio Damir Dzumhur. Y el cuarto triunfo lo aportó anoche el correntino Leonardo Mayer, quien venció en tres sets al dominicano Víctor Estrella. Así, la única caída argentina en primera ronda fue la del bahiense Guido Pella, quien fue superado por el español Fernando Verdasco.. De esta manera, ya son seis los argentinos en segunda ronda, dado que en esa instancia ya esperaban de antemano Diego Schwartzman (va contra Marcos Baghdatis, que superó a Yoshihito Nishioka) y Juan Martín del Potro (su rival será Alex de Minaur). JUEGAN LOS JAGUARES Por la cuarta fecha del Super Rugby 2018, la franquicia argentina Jaguares irá en busca de su primera victoria de la temporada cuando reciba esta tarde desde las 18.40 horas al equipo australiano Waratahs en cancha de Vélez Sarsfield. El XV dispuesto por el coach Mario Ledesma para este encuentro será con Joaquín Tuculet; Bautista Delguy, Matías Orlando, Santiago González Iglesias y Emiliano Boffelli; Nicolás Sánchez y Gonzalo Bertranou; Marcos Kremer, Javier Ortega Desio y Pablo Matera (c); Tomás Lavanini y Matías Alemanno; Nahuel Tetaz Chaparro, Agustín Creevy y Felipe Arregui. POCO DE GINÓBILI El bahiense Emanuel Ginóbili aportó 2 puntos en 7 minutos en cancha en la derrota de los San Antonio Spurs frente a los Golden State Warriors en una nueva jornada de la NBA. De esta manera, el equipo del argentino sigue inmerso en una racha negativa que hace peligrar su presencia en los playoffs por el título.

