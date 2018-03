La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 10/mar/2018 La cocina de la abuela Berta:

Galletitas de cereales con yogur

Por Berta Chudnobsky











Berta Chudnobsky





Siempre he insistido e insistiré con este tema y lo seguiremos haciendo. La importancia de una buena alimentación no sólo radica en obtener todas las energías y calorías necesarias para poder afrontar de la mejor manera posible nuestras actividades cotidianas, sino también alcanzar los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para contribuir a nuestro Sistema Inmunológico y evitar enfermedades comunes, por lo que es recomendable muchas veces que se equilibren los mismos en la 4 principales comidas diarias: Desayuno, Almuerzo, Merienda y Cena. El Desayuno es la primera comida del día, ingerida siempre en la mañana y que como su nombre nos indica, rompe la falta de comida (es decir, el Ayuno) que se tiene mientras uno está durmiendo. La importancia de desayunar ayuda a evitar el mal humor de la mañana, ayuda a concentrarnos durante las primeras actividades diurnas y genera un alto rendimiento en lo que respecta a nuestras actividades físicas e intelectuales, debido a que contribuye a elevar los niveles de Glucosa en la sangre, necesaria para brindar la energía que nuestro cuerpo necesita. Empezaron las clases, y también las preocupaciones por el desayuno de nuestros nenes. Espero que esta receta te sea de utilidad. INGREDIENTES: - 100 gramos de muesli - 200 gramos de harina,ooo - 2 cucharaditas de coco rallado, - 120 gramos de azúcar moreno, - 1 huevo, - 200 gramos de manteca - 5 cucharadas de leche - 5 cucharadas de yogur - 2 cucharadas de azúcar impalpable - 1 cucharada de harina - ½ cucharadita de levadura, - sal. PREPARACION Colocar la leche en un bol grande y agregar 3 cucharadas de yogur, mezclar bien y añadir el muesli para dejarlo reposar durante 20 minutos. Mezclar los dos tipos de harina y tamizarlas sobre un bol, formar un volcán con ella y elaborar un hueco en el centro, introducir la manteca blanda, el huevo, una pizca de sal y el azúcar moreno. Amasar todo el conjunto hasta conseguir una mezcla homogénea. Añadir ahora a la masa el coco, las cucharadas restantes de yogur, la levadura y los cereales previamente escurridos y amasar todo el conjunto. Estirar sobre la mesada enharinada con la ayuda de un palito de amasar la masa resultante, ésta debe tener un centímetro de grosor aproximadamente. Con un corta pastas recortar la masa y colocar cada pieza sobre la bandeja del horno enmantecada y enharinada, dejando un centímetro de separación entre galletas. Cocinar en el horno previamente precalentado a 180º C durante 15 minutos o hasta que se vea que están en su punto. Retirar las galletas y dejarlas enfriar sobre una rejilla. El muesli puede ser comprado suelto o reemplazar por cereales a gusto: arroz inflado, copos de maíz dulce, nueces, pasas de uva etc.

