Bradiarritmias

¿Qué es? El corazón late a ritmo normal a una frecuencia de entre 60 y 100 latidos por minuto (lpm). En función del tamaño del corazón puede variar el rango de normalidad de la frecuencia cardíaca, de manera que corazones de mayor tamaño pueden funcionar a frecuencias de 50-90 lpm y ser normales. Cuando se produce un descenso de la frecuencia cardíaca por debajo de 50-60 lpm se dice que la persona padece una bradiarritmia o bradicardia, es decir, un ritmo más lento del adecuado para permitir que el bombeo de la sangre asegure la correcta perfusión y oxigenación de los tejidos del organismo. ¿Cómo se produce? El impulso eléctrico que permite que las fibras musculares del corazón se contraigan y relajen y bombeen la sangre a través de sus cavidades se transmite a través de unas fibras nerviosas inseridas en el músculo cardíaco. La corriente eléctrica se origina en una estructura llamada nódulo sinusal que se ubica en la pared superior de la aurícula derecha. Desde ahí el impulso eléctrico se transmite hasta el nódulo auriculoventricular, localizado entre los dos ventrículos, que modula el impulso recibido. La corriente eléctrica se trasmite desde él a través del haz de His, que a su vez se divide en dos ramas, izquierda y derecha, y de ellas surgen el resto de fibras que forman una red llamada de Purkinje y mediante la cual se transmite el impulso al resto de las fibras miocárdicas contráctiles. (...) La disfunción que cause la bradiarritmia puede hallarse también en el nódulo auriculoventricular, en el haz de His, en sus ramificaciones o en al red de Purkinje. Cuanto más distal sea el lugar donde se encuentre el fallo de la conducción, peor será el pronóstico y menos las opciones de tratamiento. El bloqueo del nódulo auriculoventricular puede ser debido también a una isquemia tras un infarto, a ciertas infecciones, fármacos como la digoxina o los betabloquantes, tumores cardíacos o enfermedades que infiltren el miocardio. Existen alteraciones congénitas de esta estructura, pero la causa más frecuente en el adulto es la degeneración del nódulo o de la red de transmisión del impulso eléctrico. Síntomas Los síntomas que produce una bradiarritmia son secundarios a la falta de eficacia del bombeo de la sangre, que se produce a un ritmo inferior al normal. Los pacientes suelen referir mareos, cuadros de síncope (en ocasiones sin llegar a desmayarse), cansancio y debilidad muscular. Los pacientes no suelen explicar dolor en el pecho ni son conscientes de la alteración del ritmo cardíaco, a diferencia de las palpitaciones que perciben en el caso de las taquiarritmias. Sin embargo, ante estímulos que deberían acelerar el ritmo cardíaco, como la actividad física o la fiebre, los pacientes notan la ausencia de la aceleración del ritmo cardíaco. Tratamiento El tratamiento se basa en el restablecimiento del ritmo cardíaco normal siempre que sea necesario y posible. Si la bradicardia es debida a un mal funcionamiento del nódulo auriculoventricular o sus ramificaciones, se implantará un marcapasos, que puede ser transitorio, si lo es la causa, como una infección o un tumor que pueda ser intervenido y erradicado. Los desfibriladores autoimplantables (DAI) son unos dispositivos que se implantan a nivel del pectoral izquierdo y que están conectados al corazón mediante electrodos. Monitorizan el ritmo cardíaco y si detectan una alteración del mismo y de la frecuencia cardíaca intentan revertirlo a un ritmo normal mediante una descarga eléctrica. Se debe procurar llevar una vida sana que disminuya los factores de riesgo cardiovascular. Una dieta equilibrada baja en grasas, realizar deporte de forma moderada y regular y evitar el tabaco y el alcohol pueden ayudar a mantener en forma el corazón. Dr. David Cañadas Bustos. Especialista en Medicina General -Médico consultor de Advance Medical

