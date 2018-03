La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 11/mar/2018 Poco para Rescatar:

ALMAGRO QUEDÓ COMO ÚNICO ESCOLTA En un sábado en el que dominaron los empates, Almagro le sacó provecho a esa situación y quedó como escolta del líder Atlético Rafaela. El Tricolor de José Ingenieros venció ayer 4-2 como visitante a Nueva Chicago y se ubicó a tan solo dos unidades de La Crema, mientras que el Torito de Mataderos sigue perdiendo lugares tanto en la tabla de posiciones como en la de los Promedios. Por su parte, y al igual que Villa Dálmine, ni Agropecuario ni Deportivo Morón pudieron llegar a ese escalón que ayer alcanzó Almagro. El Sojero igualó sin goles en su visita a Deportivo Riestra, mientras el Gallito empató 1-1 con Mitre de Santiago del Estero como local. En los otros dos partidos disputados ayer, Los Andes igualó sin goles frente a Flandria en Lomas de Zamora, mientras que Sarmiento fue sorprendido en Junín por Ferro Carril Oeste, que lo superó 2-1 y de esa manera llegará al choque con el Violeta en una racha de dos victorias consecutivas. Esta 18ª fecha del Nacional B se había iniciado el viernes con el empate 1-1 entre Atlético Rafaela y All Boys. La acción continuará hoy con otros tres cotejos: Estudiantes de San Luis vs Juventud Unida de Gualeguaychú; Gimnasia de Jujuy vs Guillermo Brown de Puerto Madryn; y Quilmes vs Independiente Rivadavia de Mendoza. En tanto, el lunes se cerrará la fecha con Santamarina vs Instituto y Boca Unidos vs Aldosivi (el equipo de Mar del Plata tendrá la chance de alcanzar a Atlético Rafaela con un partido menos).

Anoche, el Violeta igualó sin goles frente a Brown (A), cosechó su cuarto juego sin victorias y su segunda presentaciones sin convertir como local. Así, volvió a dejar pasar la chance de ubicarse a dos puntos del líder. El próximo sábado visitará a Ferro Carril Oeste en Caballito. Después de perder el invicto como local ante Flandria hace dos semanas, Villa Dálmine volvía a presentarse en Mitre y Puccini. Y como si aquel golpe hubiese surtido efecto, el equipo de Felipe De la Riva mostró anoche una versión que, ante todo, no quiso cometer errores que se pudieran pagar caros. Entonces, como Brown de Adrogué llegó a Campana con una idea similar, lo sucedido a lo largo de los 90 minutos fue muy deslucido y dejó poco margen para el análisis. El Tricolor y el Violeta disputaron un encuentro en el que apostaron más por aprovechar un descuido ajeno que por construir desde las virtudes propias. Pablo Vicó leyó que Villa Dálmine llegaba golpeado a este compromiso y en una racha de tres juegos sin victorias y por eso planteó un sistema táctico que priorizó no entregar espacios al rival, replegándose en campo propio, y tratar de generarlos desplegán-dose desde ese lugar. Por su parte, el equipo de nuestra ciudad trató de presionar en campo ajeno y de forzar el error rival, pero no obtuvo resultados positivos y terminó abusando de pelotazos largos y centros que no inquietaron a la defensa visitante. Además, sufrió el bajo nivel individual de la mayoría de sus jugadores fundamentales en la generación de volumen de juego. Así, su hombre más destacado fue Juan Gabriel Celaya, quien ganó cuanto cruce intentó y, por momentos, también tomó la lanza para iniciar ataques desde la última línea. Después, las apariciones individuales fueron intermitentes e imprecisas y nunca pudieron desequilibrar a Brown. Así, el 0-0 es reflejo de lo sucedido en los 90 minutos, pero también consecuencia del momento de mayores interrogantes que ha tenido el plantel que conduce Felipe De la Riva en este campeonato. Recuperar confianza y circuitos de juego le será necesario si no quiere seguir dejando escapar puntos y mantenerse expectante en la zona alta de los Promedios. El próximo sábado enfrentará a Ferro Carril Oeste como visitante en el primero de los últimos siete encuentros que le quedan por delante. EL PARTIDO Villa Dálmine saltó al campo de juego con una única variante (Alfani por el lesionado Tinari), pero sin modificaciones en lo táctico respecto a la presentación en Puerto Madryn frente a Guillermo Brown. En cambio, el elenco de Adrogué mostró novedades en el centro del mediocampo, donde Vázquez y Lamas reemplazaron a Fabro y Oroná para darle mayor poder de lucha a la formación conducida por Pablo Vicó. Y si ese fue el análisis del entrenador visitante, terminó siendo el reflejo de los primeros minutos y del partido en general: un juego muy intenso, pero desprolijo a la vez, con demasiados bochazos largos. Especialmente de parte del Violeta ante la propuesta de Brown de recostarse en su campo para esperar el avance rival. En cambio, el Tricolor desarrollaba una mejor posesión del balón cuando lograba la tenencia, con pases cortos y asociaciones, especialmente por la banda derecha, por donde se movía Brian Gómez. De hecho, por ese sector llegó la primera aproximación de peligro, cuando Vázquez capturó un rebote y sacó un venenoso remate al primer palo de Perafán, quien desvió la pelota al córner. Luego, en la continuidad de ese avance, Vázquez volvería a probar de media distancia, pero encontró bien parado al arquero Violeta, quien contuvo sin inconvenientes. Así, en los primeros 20 minutos, lo mejor del equipo de Felipe De la Riva habían sido dos remates defectuosos de media distancia de Jorge Córdoba. Y es que Villa Dálmine no tenía claridad, fallaba pases y parecía extrañar a Nicolás Sánchez, sobre todo porque Federico Jourdan no se encontraba como enlace y tenía problemas para entrar en juego. Así llegaron a los 22 minutos, cuando por un problema en uno de los generadores, el juego debió interrumpirse por algo más de 25 minutos hasta que se pudo reponer el equipo y se prendieron los reflectores ubicados sobre la calle Puccini (tribuna Frattini). Y en la reanudación del encuentro, Brown se metió rápido en situación y a los 25 minutos generó la mejor situación: una llegada del siempre insistente Bordachar que pegó en el travesaño de Perafán. Y posteriormente, un centro de Nieto se desvió en Flores y terminó en el techo del arco. En esos momentos, el Tricolor se mostró activo ante un Violeta que presentaba algunas dudas cerca de su área. Pero el local reaccionó a los 31 minutos, con una pelota parada que generó zozobra en el corazón del área visitante y que permitió luego que Renso Pérez tomara el balón en la medialuna para sacar un remate que obligó a la estirada de Martín Ríos para desviar el peligro. Esa situación de riesgo le permitió crecer a Villa Dálmine, que a los 38 hilvanó un buen avance por izquierda que terminó con un remate de Jourdan que se desvió en un defensor y estuvo muy cerca de meterse en el arco de Ríos. Fue el mejor pasaje del equipo de nuestra ciudad, con mayor dinámica y participación del tandem Pérez-Flores por la derecha y mejores encuentros entre López y Jourdan. Pero eso no se trasladó al segundo tiempo y el partido quedó atrapado en la conformidad de Brown con el punto y las dificultades del Violeta para generar juego o desnivelar en lo individual. Por eso, sobraron las imprecisiones de un lado y otro; y se registraron errores tanto de ejecución como de concepto. Incluso, muchos de los avances del equipo de nuestra ciudad se diluyeron en centros intrascendentes, aun cuando Jorge Córdoba ya había sido reemplazado por Favio Durán y no había dentro del área esa presencia física que despertase expectativas ante un envío aéreo. En ese contexto, recién a los 25 minutos se sacudió el juego. Fue cuando el infranqueable Juan Celaya (figura del encuentro por su capacidad para cortar cada intento de la visita) robó una pelota y lanzó un largo pelotazo en busca de Burzio, quien le ganó en velocidad al campanense Nicolás Gásperi, que no tuvo otro remedio que derribarlo cuando el cordobés escapaba en dirección a Martín Ríos. Seis minutos después, Villa Dálmine tuvo su situación más clara, que no fue tan notoria porque Renso Pérez se apresuró. El bolivarense recibió una gran habilitación pinchada de Marcos Rivadero y quedo solo dentro del área, pero no se percató de ello e intentó una media vuelta de volea en el mismo movimiento. Si Renso hubiese parado el balón, contaba con tiempo, espacio y la habilitación del asistente para definir de cara al arquero. De allí al final, el Violeta apenas generó otras dos aproximaciones de peligro: un remate de volea de Burzio que salió desviado y un remate cruzado de Renso Pérez que se fue cerca del segundo palo. En tanto, la visita sólo llevó peligro real a través de un remate de media distancia del ingresado Martín Fabro. Perafán dio rebote y Brian Gómez convirtió, pero en clara posición adelantada. Así, luego de tres minutos de descuento, el pitazo de Gastón Suárez marcó el final de la crónica de un empate anunciado. Los dos jugaron al error defensivo ajeno. Y así terminaron: sin goles y regalando un pobre espectáculo. SÍNTESIS DEL PARTIDO VILLA DÁLMINE (0): Martín Perafán; Franco Flores, Renzo Alfani, Juan Celaya, Leandro Sapetti; Renso Pérez, Gonzalo Papa, Federico Jourdan, Ramiro López; Pablo Burzio y Jorge Córdoba. DT: Felipe De la Riva. SUPLENTES: Sebastián Blázquez, Marcos Martinich, Horacio Falcón, Marcos Rivadero, Franco Costantino, Francisco Nouet y Favio Durán. BROWN (0): Martín Ríos; Matías Cortave, Abel Masuero, Nicolás Gásperi, Facundo Lemmo; Brian Gómez, Fabio Vázquez, Marcelo Lamas, Luciano Nieto; Leandro Garate y Cristian Bordachar. DT: Pablo Vicó. SUPLENTES: Diego Quiros, Joel Barbosa, Martín Fabro, Ignacio Oroná, Santiago Nagüel, Francisco Gil y Germán Lesman. GOLES: no hubo. CAMBIOS: ST 12m Durán x Córdoba (VD); 17m Rivadero x López (VD); 23m Fabro x Vázquez (B); 30m Lesman x Garate (B); 36m Nouet x Jourdan (VD); 40m Oroná x Nieto (B). AMONESTADOS: Alfani (VD); Lemmo y Gásperi (B). CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Gastón Suárez.



DURÁN LUCHA ANTE LA MARCA DEL CAMPANENSE NICOLÁS GÁSPERI. EL VIOLETA Y BROWN NO OFRECIERON MUCHO.





PUDO SER. UNA DE LAS POCAS OPORTUNIDADES QUE GENERÓ EL VIOLETA EN EL SEGUNDO TIEMPO. LUEGO DEL CONTROL CON EL PECHO, LA VOLEA DE PABLO BURZIO SALDRÁ DESVIADA.





