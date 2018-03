Luna llena

SKA PARA TODOS Para quienes no conocen a "Dancing", podría resumirse en un grupo de ska en el que resaltan la música y los solos de los instrumentos de viento y cuyo principal objetivo es hacer bailar a la gente. Sin cantante y con espíritu de Big Band (tiene 14 integrantes estables aunque puede llegar a haber 70 en escena, como se puede ver en el DVD "Deluxe" grabado en el teatro ópera), reivindica tanto a Henry Mancini como a los Carpenters siendo una excelente síntesis de lo popular y lo elitista. Muestra de ello es que para celebrar sus 100 conciertos en un local de Palermo, llegó a reunir 20 mil personas (debieron cerrarse 8 calles del barrio). El grupo tocó y grabó con los máximos exponentes del género a nivel mundial. En Non Stop, tres discos que recorren la historia del ska y el reggae mundial, contó con la participación de Rico Rodríguez, Doreen Shaffer (The Skatalites), Dennis Bovell, Winston Francis, Carroll Thompson, Pauline Black (The Selecter), Lynval Golding (The Specials), Gaz Mayall, A. J. Franklin (Chosen Few), Winston Reedy (Cimarons) y Georgia Ellis. Todos sus discos, incluyendo los de Hugo Lobo como solista, están disponibles en YouTube. La actitud del rock, la improvisación del jazz y la alegría danzante del ska. El carismático Hugo Lobo pasó por Bisellia acompañado por músicos locales en el marco de un proyecto que trasciende intereses personales y que busca de reivindicar valores sociales. La imagen de Hugo Lobo (38) a priori genera cierto respeto. Promedia dos metros de altura (que justifican su pasado como pivot en Atlanta, el club de su barrio), usa anteojos negros y barba, viste musculosa, bermuda pasando las rodillas y zapatillas deportivas. Dicha estética que repite siempre en sus presentaciones a modo de uniforme, hacen del experimentado trompetista un hombre atemporal. Músico polifacético, la obra de Lobo rompe los arquetipos de categorías musicales y muchas veces es factor de unión entre distintas corrientes. Puede estar haciendo los vientos de "Los Fabulosos Cadillacs" como acompañado a Pablo Lescano y "El Pepo"; puede dirigir una Big Band, como improvisar por primera vez con músicos de Campana, en vivo. Todo con total naturalidad y solvencia. Así fue como se presentó el jueves en Bisellia, antecedido por quienes lo acompañarían luego en el escenario: Pablo Suárez en bajo, Vinicius Magalhes en piano, Pablo Chuliver en batería y Mariano Alberti en guitarra. DE VILLA CRESPO A LONDRES Antes y después del show en Bisellia, Lobo se mostró abierto a compartir su tiempo con quien quisiera darle conversación. Así, a final de la noche, pudimos intercambiar unas palabras. Me contó que la primera vez que quedó fascinado con el ska fue en la previa de un recital de los "Cadillacs", banda de la que era fanático mucho antes de integrar su formación. En las previas, antes de entrar en escena, la banda pasaba videos de grupos desconocidos para el ambiente nacional. Uno de ellos era un video de "The Specials", banda que encabezó el estilo 2 Tone, donde se fusionaba el ska con el punk y el new wave haciéndolo más acelerado. Lobo quedó alucinado con la alegría y la energía que trasmitía y comenzó a recabar toda la información que podía sobre el movimiento. "Sergio Rotman, el saxofonista de los Fabulosos, era quien conseguía esas novedades", aclara Hugo, "joyas que la mayoría de la gente no conocía". Eran tiempos en que los grupos contactaban azafatas que viajaban al extranjero para conseguir registros de nuevos sonidos y estéticas. La información, al contrario de hoy, escaseaba. Mientras charlamos, en la pantalla del bar pasan videos de Anderson Paak y "Tank and the Bangas", músicos que tienen demasiado groove y que todos comentamos admirados. Le pregunto si le queda como deuda pendiente conocer Jamaica, el país que dio nacimiento al estilo que tanto lo emociona. Pero me responde desilusionado que en la isla la música que a él lo atrapa ya no se hace, ahora allá suena el "dance hall", que tiene influencias de la electrónica y el reguetón. Todos los jamaiquinos que hacían reggae o ska viajaron a Inglaterra cuando su país se independizó para poder seguir viviendo de la música. Fue allí donde conoció a muchos de sus ídolos y donde se organiza el principal festival del género, "The London International Ska Festival", donde el trompetista argentino se desempeñó el año pasado, siendo la primera vez que se presentaba allí un latinoamericano. EL SHOW EN CAMPANA Hugo Lobo subió al escenario de Bisellia con su trompeta y su corneta, acompañado por Santiago De Francisco y Fernando Albareda, saxofonista y trombonista de Dancing Mood, banda liderada por el propio Lobo. Al principio la gente sólo acompañaba a los músicos con palmas, pero de a poco la noche tomó temperatura y varios se animaron a dejarse llevar por el ritmo jamaiquino, haciendo que las mesas y las sillas del lugar queden de más. Virtuosas improvisaciones, silencios y cortes prolijos hicieron que la lista de temas pareciese ensayada, aunque varios no se conocían y era la primera vez que tocaban juntos. Es que éste formato se lleva a cabo de forma particular: Hugo se contacta con el organizador, en este caso Mariano Alberti (Tarde de Jazz Producciones) y un mes antes le pasa las partituras de todas las canciones para cada instrumento, las cuales deben ser distribuidas entre los músicos locales. Queda en ellos practicar en su casa para congeniar en el vivo. Como el sonido de "Street Feeling" (2014) y "Stay Rude!" (2016) buscan un estilo más crudo, volviendo a las raíces del género, decidió presentar de esta forma su trabajo como solista (el cual tiene casi por entero canciones de su autoría). Detrás del proyecto hay una matriz social: federalizar la escena musical, conseguir que los músicos de ciudades y pueblos del interior tengan un trato justo y se jerarquicen, e impulsar desde las bases un movimiento que pueda tomar vuelo por sí sólo: la "Ska Unity", red conformada por las backing bands que tocan con él y que tiene como objetivo que sigan desarrollándose de forma autónoma. "La independencia es una bandera para el músico", recalcó Lobo durante su show en Campana, y dijo que prefería que las cosas "conlleven más esfuerzo pero sean reales", teniendo como respuesta el aplauso del público. Mientras tocaban, el trompetista señalaba a los músicos para que cada uno se luzca e improvise, muchas veces mostrando conformidad y entusiasmo cuando uno de nuestros músicos locales se desempeñaba de forma virtuosa. También arengaba al público a batir palmas, e imitaba con la boca el sonido del wido cumbiero, gesto coherente con su discurso: siempre se mostró respetuoso y admirador de la cumbia, afirmando que los músicos de ese género son "los laburantes del ambiente" (los grupos de cumbia pueden llegar a hacer cinco presentaciones por noche en distintas ciudades comenzando a las 11 de la noche y terminando a las 9 de la mañana, teniendo fechas viernes, sábados, domingos y lunes). Además de recorrer el país presentando su música, Hugo dirige en el club de su barrio, Atlanta, una orquesta donde enseña de forma gratuita a chicos a agarrar por primera vez instrumentos como la trompeta o el trombón. Le pregunto quién fue su inspiración para iniciar un proyecto que, a través de la música, reivindica valores y lazos sociales: "Me inspiró ver que estaban pasando un montón de cosas que no me gustaban en todos lados", me respondió mientras se ponía la campera dispuesto a dejar Bisellia. Además de hacernos bailar con su trompeta, Hugo Lobo replantea todo el tiempo el rol del artista haciendo lo que pregona. Ese, creo yo, es su principal aporte.

Palmas y a bailar. Santiago De Francisco y Hugo Lobo, el último jueves, en Bisellia. (Foto: Juan Pablo Raffaeli)





“La independencia es una bandera para el músico", recalcó Hugo Lobo durante su show en Campana. (Foto: Juan Pablo Raffaeli)

Luna llena

Por Santiago Tomás Mengual

