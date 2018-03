Acusan a Straschenco de haber tomado agua pesada a propósito

Es el sindicalista que trabaja en Atucha y denunció haber sido envenenado en mayo del año pasado. La hipótesis del Juez Federal Adrián González Charvay es que el sindicalista Damián Straschenco recibió la ayuda de un supuesto cómplice, de nombre Ramón Almirón. Ambos fueron procesados por los delitos de "sabotaje, falsa denuncia y robo de material radioactivo" y les trabaron un embargo por cinco y cuatro millones de pesos, respectivamente. En su escrito, el magistrado considera que el secretario adjunto de Luz y Fuerza de Zárate junto a Almirón, sustrajeron radioactivo del sistema de refrigeración de Atucha y, con precisión técnica, lo ingirió con el objetivo de que se encendieran los sistemas de alertas, sin que pusiera en riesgo su salud. El martes 9 de mayo, tras su jornada de trabajo en NASA, empresa a cargo de la Central Nuclear Atucha, el Secretario Adjunto del Sindicato de Luz y Fuerza de Zárate, Damián Straschenco, fue alertado por los portales de medición de radiación que su cuerpo había sido expuesto a altas dosis de material radiactivo. Activados los dispositivos de seguridad de la empresa y destinados compañeros del área a establecer el origen de dicha contaminación, se concluyó que la botella de agua personal que estaba en su propia oficina había sufrido la alteración del líquido con agua pesada del reactor. De hecho, a Straschenco se le detectaron en su organimo "130 y 180 milisieverts", cuando la máxima tolerada para un trabajador expuesto "es de 20 milisieverts por año". También se le encontraron Cobalto 60, Cesio y Tritio. "Nunca creí que como trabajador podría estar expuesto a un atentado de estas características. Pero el detector de radiación saltó a mi paso, y aunque llegué en perfectas condiciones, me fui de mi trabajo con radiación en mi cuerpo. Esto vulnera no sólo nuestra integridad psicofísica sino también nuestra fuente de trabajo, pensar que entre nosotros trabajan y caminan a diario criminales es realmente preocupante", expresó preocupado Straschenco en mayo pasado. Tras lo sucedido, las muestras de afecto y solidaridad se multiplicaron, incluso de sectores con los que se debate fuertemente en el campo sindical. "Ante sucesos tan repudiables, no hay divisiones ni grieta, por eso para ellos todo mi agradecimiento y para los otros, sepan que ante ustedes tienen un grupo de trabajadores que no permitirá bajo ningún punto de vista que intereses políticos o personales pongan en riesgo nuestra salud o fuente de trabajo y que esta organización Sindical seguirá adelante en la lucha predicando con hechos la defensa de todos y cada uno de los trabajadores de NASA", concluyó Straschenco en aquella oportunidad.

Straschenco, el año pasado, realizando declaraciones a la prensa junto a su representante legal.



Acusan a Straschenco de haber tomado agua pesada a propósito

