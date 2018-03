Las ayudas se otorgarán a 15 personas, que recibirán 16 pasajes cada una por mes, de abril a diciembre, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos, informaron desde el Municipio. El Municipio junto con la empresa La Nueva Metropol otorgará becas de transporte para viajar desde Campana a la ciudad de Buenos Aires (ida y vuelta) que consiste en 16 pasajes mensuales a cada alumno seleccionado. La ayuda está destinada a quienes cursen estudios universitarios en instituciones de gestión pública. Las becas se otorgarán a 15 personas, que recibirán 16 pasajes cada una por mes, de abril a diciembre, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos. La inscripción se llevará a cabo en la Dirección de Educación, ubicada en San Martín 373 – 1º piso, desde el 14 al 23 de este mes, de 8 a 14. Todos los nombres de los 15 alumnos beneficiarios de becas, se darán a conocer a partir del día 28. REQUISITOS Podrán acceder al Sistema de Becas de Transporte los alumnos universitarios que: a) Sean estudiantes de una carrera cursada en una universidad estatal. b) Se encuentren cursando regularmente una carrera cuyo plan de estudios contemple una duración no menor de 3 años. c) Sean argentinos, nativos o por opción, o extranjeros con residencia permanente y que cuenten con hasta 30 años inclusive al momento de la percepción del beneficio. d) residan permanentemente en Campana. e) No posean título universitario anterior expedido por cualquier universidad, de gestión estatal o privada. f) Presenten el formulario completo de Declaración Jurada con la información correspondiente, adjuntando a su vez la documentación solicitada.



Lanzan convocatoria a becas de transporte para alumnos universitarios

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: