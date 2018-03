El viernes por la noche tuvo lugar en espacio cultural Arte&Otra Cosa la presentación de "Ojos de Papel", interpretada por la pediatra Andrea Giana. "Esto es para Andrea", dijo Claudia Taranto cuando su esposo, Osvaldo Croce le mostró el nuevo libro que había comprado: "Luis Alberto Spinetta", del ilustrador mendocino Luis Scafati. Así fue como con la dirección de Osvaldo, junto a la pediatra Andrea Giana montaron en el living de Arte&Otra Cosa un exquisito espectáculo basado en la lectura de canciones y poemas de Luis Alberto Spinetta, matizados por temas de la banda de sonido del film "Fuego Gris" del director Pablo César, editado en 1993. Una vez más, la propuesta de Arte&Otra Cosa colmó la expectativa de los asistentes, merced a una puesta en escena basada en objetos e imágenes de Spinetta, la penumbra que invitaba a dejar volar la imaginación, y una sensible y movilizadora lectura de Andrea Giana quien recorrió las letras seleccionadas dándole con cada inflexión y pausa el peso específico y densidad que tienen por sí mismas, y sin el vestido de la exquisita, creativa, ruptural y siempre vigente música que "el Flaco" compuso para cada una de ellas. Siempre bajo la atenta mirada del retrato de nuestro "Escribidor" Gotardo Croce, "Ojos de Papel" tuvo su estreno mundial el viernes por la noche. Nada indica que esa magia vuelva a repetirse. La velada quedará viva en la retina y el recuerdo del puñado de privilegiados asistentes que pudieron disfrutarla. Ellos quedaron inmunizados contra el peligro, si es que tienen buena memoria y logran no olvidar que desde ahora también portan el invisible anillo de Beto.

La Dra. Andrea Giana, sensible intérprete de la poética de Spinetta. (Foto: C. Taranto)



Un viaje por el mundo Spinetta

