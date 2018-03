La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 11/mar/2018 Federal C:

La Josefa abre hoy su serie frente a Unión Vecinal de Etcheverry







El partido de ida de la serie de repechaje de la Región Pampeana Norte se jugará desde las 17 horas en Puerto Nuevo. Este fin de semana se están disputando los partidos de ida de las series de repechaje de la Región Pampeana Norte del Torneo Federal C. Y en esta instancia se estará presentando el Club Atlético La Josefa en busca de los Octavos de Final. El equipo de nuestra ciudad se clasificó a esta etapa luego de terminar en la segunda posición de la Zona 10 por detrás de La Catedral de Hurlingham y por delante de Deportivo San Felipe, que quedó eliminado. A esta instancia de repechaje accedieron 22 equipos que definirán 11 lugares en los Octavos de Final, etapa a la que ya clasificaron los ganadores de las cinco zonas de cuatro equipos que tenía la Región Pampeana Norte (Juventud de Rojas, Regatas de San Nicolás, Paraná de San Pedro, Fernando Cáceres FC de Ciudad Evita y Everton de La Plata). Así, La Josefa estará jugando frente a Unión Vecinal de Etcheverry, equipo que participa de la Liga de Chascomús y que ganó la Zona 4 de la Región Pampeana Norte que disputó con Villa Rosa de Pilar y Náutico Hacoaj. El partido de ida será hoy domingo desde las 17 horas en Puerto Nuevo (con arbitraje de Mauro Falcóni). Mientras que la revancha se desarrollará el próximo fin de semana en La Plata. Las otras diez series de repechaje de la Región Pampeana Norte son: - 21 de Marzo de San Miguel vs. Deportivo Colón de Chivilcoy - Matienzo de Juan Bautista Alberdi vs. Atlético 9 de Julio - Racing de Colón vs. San Martín de Roberts. - Argentino de Pergamino vs. 9 de Julio de Chacabuco. - CRISFA de La Plata vs. Atlético Chascomús - Argentino de Lincoln vs. Mariano Moreno de Junín - El Frontón de San Andrés de Giles vs. Malvinas de Adolfo Sourdeaux. - SATSAID de La Reja vs. La Catedral Sports de Hurlingham - Villa Rosa de Escobar vs. Nueva Alianza de La Plata - Las Palmeras de Río Tala vs. Social Ramallo Todas las series son a partido de ida y vuelta, y en caso de empate de puntos y goles en el global, el equipo ganador se definirá por penales. No habrá ventaja deportiva ni valor agregado para los goles convertidos como visitante.



