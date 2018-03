Ayer superó 2-1 a 12 de Octubre con goles de Nicolás González y Diego Gómez. La revancha será el próximo fin de semana en San Nicolás. La Copa Federación Norte 2018 comenzó a disputar los Octavos de Final. Y en el partido de ida de su serie, Atlético Las Campanas derrotó ayer por 2 a 1 a 12 de Octubre de San Nicolás, en un partido disputado en cancha de Puerto Nuevo. De esta manera, con goles de Nicolás González y Diego Gómez, el equipo de nuestra ciudad, presidido por Juan Manuel Zanandrea, dio el primer paso y ahora le alcanzará con un empate en San Nicolás para lograr su pasaje a los Cuartos de Final. Pero las cosas no empezaron bien para el conjunto de Luis Cejas y Carlos Navazzotti, ya que el elenco visitante se puso en ventaja con un golazo de Fernando González a los 16 minutos de juego. El 9 nicoleño recibió el balón de frente al arco y sacó un disparo desde afuera del área que ingresó en el ángulo derecho de Emmanuel Coesta, quien no tuvo nada que hacer ante semejante ejecución. Sin embargo, Las Campanas no tardó en recuperarse. A los 19 minutos, el árbitro Luis Flores marcó el punto de penal, luego de que Michel Bustamante eludiera al arquero rival y sea derribado por el propio guardameta. El histórico Nicolás González asumió la responsabilidad de la ejecución y estableció el 1-1 apenas tres minutos después de haber quedado en desventaja. Y antes que finalice la primera parte fue Diego Gómez quien, de cabeza, puso en ventaja al conjunto local a los 45 minutos. Luego de una serie de rebotes dentro del área, el volante envió la pelota por encima del arquero para poner el partido 2-1 y darle un importante envión anímico a Las Campanas. Sin embargo, el segundo tiempo no aportó nuevas emociones. Por el contrario: fue muy disputado y eso se reflejó en el rubro expulsados. En la visita, Peñaloza vio la roja directa a los 17 minutos del segundo tiempo, luego de una dura entrada a Michel Bustamante. Mientras que a los 32, Odiard siguió el mismo camino por doble amarilla. Ambos jugadores serán bajas para la revancha que se disputará el próximo fin de semana en San Nicolás. Allí donde Atlético Las Campanas buscará avanzar a los Cuartos de Final y mantener viva su ilusión de repetir el título de la Copa Federación logrado en 2012. SÍNTESIS DEL PARTIDO ATLÉTICO LAS CAMPANAS (2): Emmanuel Coesta; Tulio Barrios, Agustín Godoy, Iván Carlos Odiard, Valentín Miño; Nicolás Giménez, Daniel Miño, Michel Bustamante, Diego Gómez; Nicolás González y Norberto Arce. SUPLENTES: Diego Cejas, Ramón Vallejos, Enzo Ramallo, Gastón Capovilla, Rodrigo Barrios, Alejandro Brizuela y Roberto Sosa. 12 DE OCTUBRE (1): Nahuel Peñaloza; Leonel Rossi, Enzo Garrayalde, Facundo Ledesma, Rubén Ruiz Díaz; Elías Galván, Luis Mota, Franco Cejas, Gustavo Pereyra; Juan Cruz Torres y Fernando González. SUPLENTES: Dante Andino, Diego Vilche, Emiliano Salinas, Gerónimo Befart, Carlos Pintos, Esteban Leiva, Maximiliano Peñaloza. GOLES: PT 16m Fernando González (12O); 19m Nicolás González -de penal- (LC); 45m Diego Gómez (LC). CAMBIOS: ST Leiva x Ruiz Díaz (12O); 15m Pintos x Torres (12O); 18m Vallejos x Miño (ALC); 29m Brizuela x N. González (ALC); 35m R. Barrios x Gómez (ALC); 37m Peñaloza x Rossi (12O). AMONESTADOS: D. Miño (ALC); Mota, Ledesma, Peñaloza, Pintos, Cejas y Ruiz Díaz (12O). EXPULSADOS: ST 17m Peñaloza (12O) y 32m Odiard (ALC). CANCHA: Puerto Nuevo. ÁRBITRO: Luis Flores



Copa Federación:

Las Campanas se adelantó en su serie de Octavos de Final

