"Es un pequeño aporte que no reemplaza las obligaciones de un Estado ausente", aseguró el edil del bloque PJ-UC. Un grupo de chicos de los barrios Lubo y Dignidad recibió guardapolvos y kits escolares que fueron entregados por el concejal Rubén Romano, integrante del bloque PJ-Unidad Ciudadana. "Hemos cumplido con esta iniciativa de ayudar a los chicos y sus familias ante el inicio del ciclo lectivo. Es un empujoncito que les damos para que no se alejen del camino de la educación, que sin dudas los hará mejores adultos el día de mañana", señaló el edil, quien mantuvo un encuentro y dialogó con los padres de los beneficiarios. "Es un pequeño aporte que no reemplaza las obligaciones de un Estado ausente", afirmó Romano. Y agregó: "El ajuste hace mella también en la educación de nuestros chicos, con escuelas que se cierran, con docentes que son maltratados, y dejando a su suerte a quienes cuentan con menores posibilidades de comprar los útiles básicos, y ante esta situación, abandonan la escuela. Costó mucho esfuerzo mejorar la situación de la escuela pública, y hoy lamentamos que nuevamente caiga a niveles preocu-pantes, de cara al futuro de los educandos". Finalmente, Romano concluyó: "Cuando no se incentiva a los chicos a asistir a la escuela, lo que en realidad se busca es terminar con la educación pública. Es un aporte más a este sistema excluyente. En este caso, la solidaridad viene a compensar este abandono. El nuestro es un granito de arena, pero estamos convencidos que desde la política debe darse la lucha para revertir esto, y que ya no sea necesario donar útiles porque los padres cuentan con un trabajo estable y bien remunerado, y pueden comprarlos".

Guardapolvos y útiles escolares para acompañar el comienzo de clases.



El concejal Romano entregó útiles escolares en los barrios Lubo y Dignidad

