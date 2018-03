La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 11/mar/2018 Primera D:

El encuentro se jugará a partir de las 16 horas en el estadio Carlos Vallejos y con arbitraje de Gonzalo Pereira. Concluida la 21ª fecha de la Primera D con un nuevo triunfo de Victoriano Arenas, que tomó siete puntos de ventaja en la cima de la tabla de posiciones, la Primera D pondrá en marcha mañana lunes la disputa de la 22ª jornada de su campeonato 2017/18. Esta nueva fecha se abrirá en General Rodríguez, donde Atlas recibirá la visita de General Rodríguez. Luego, habrá tres partidos el martes 13 y, finalmente, la fecha se cerrará el miércoles, día en el que Puerto Nuevo recibirá la visita de Atlético Lugano. El encuentro se jugará desde las 16 horas en el estadio Carlos Vallejos y contará con el arbitraje de Gonzalo Pereira. Y será un duelo clave en la lucha que lleva adelante el Auriazul en pos de clasificar al Reducido por el segundo ascenso a la Primera C. Es que todo está muy apretado en la pelea por el noveno lugar. Atlas suma 27 unidades y se está quedando con el último boleto, mientras que apenas un punto detrás se ubica Puerto Nuevo (26). En tanto, Lugano aparece 11º con 25 unidades. Para este compromiso, el DT Hugo Medina no podrá contar con Paulo Boumerá, quien llegó a la quinta amarilla frente a Argentino de Merlo. En cambio sí tendrá a disposición a Antoni Rodríguez, quien "zafó" de ese castigo y se mantiene con cuatro tarjetas al igual que Joaquín Montiel. De esta manera, el entrenador tendría una única duda al momento de armar la defensa: la condición física de Sergio Robles, quien debió salir a los 29 minutos del primer tiempo frente a Argentino con una molestia muscular. RESULTADOS FECHA 21: Lamadrid 1-1 Muñiz; Real Pilar 2-2 Centro Español; Argentino (M) 2-0 Puerto Nuevo; Liniers 3-0 Claypole; Argentino (R) 2-0 Atlas; Lugano 1-1 Deportivo Paraguayo; Victoriano Arenas 4-2 Yupanqui; y Juventud Unida 0-0 Central Ballester. PROGRAMACIÓN FECHA 22. Atlas vs Real Pilar juegan el lunes a las 17 horas; Centro Español vs Lamadrid; Claypole vs Argentino (R); y Muñiz vs Argentino (M) se enfrentarán el martes desde las 17 horas; mientras que Central Ballester vs Liniers; Yupanqui vs Juventud Unida; Deportivo Paraguayo vs Victoriano Arenas; y Puerto Nuevo vs Atlético Lugano lo harán el miércoles desde las 16 horas.

