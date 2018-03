El 12 de marzo no es un día más para la Unión Cívica Radical, particularmente para nosotros los jóvenes del partido. Por eso, queremos hacer llegar nuestro saludo a todos los militantes radicales y especialmente a los de Campana. El 12 de marzo se conmemora el natalicio del Dr. Raúl Ricardo Alfonsín. En honor a su nacimiento, la UCR adoptó esta fecha como "Día del"Militante Radical" y es nuestro deber como radicales honrar a Alfonsín, no solo en esta fecha, sino todos los días de nuestra vidas, siendo republicanos, democráticos, honestos y humildes ya que estas eran sus ideas. El año pasado en el aniversario de la democracia hicimos un mural para dejar una marca de su persona, pero no es solamente la imagen de un exPresidente, sino que simboliza la democracia, la honestidad, el bienestar social y la república. Valores que pensábamos que estaban perdidos, pero Alfonsín nos demostró que no lo estaban y, de esa forma, nos devolvió, fundamentalmente, la esperanza de un pueblo. Esa misma esperanza es la que debemos tener todos los argentinos. Soñemos con el país que nos merecemos, porque nos merecemos mucho más.



Día del Militante Radical

Por Juventud Radical Campana

