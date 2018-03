El texto y el contexto de la reforma previsional

P U B L I C





Existen aspectos positivos y aspectos negativos que me interesan compartir respecto a la reforma previsional desde una visión "fuera de la grieta". En lo que respecta estrictamente al texto de la ley, no encuentro aspectos positivos, y veo cosas que pueden afectar seriamente el futuro del sistema previsional y de la seguridad social tal como lo conocíamos. En ese sentido, no existe artículo que sea beneficioso para el conjunto de los beneficiarios. El artículo 1º modifica el cálculo de la movilidad jubilatoria; finalizando el reparto solidario de recaudación más índice de aumento de salarios promedio que preveía la ley anterior, pasando a un cálculo estrictamente relacionado con la inflación y un poco los salarios (70% a 30%). Esta modificación sustituye un cálculo de movilidad que ya resolvió un problema de los sistemas previsionales que se mantuvieron durante décadas, y no había sido cuestionado judicialmente, frente a otro que observa principalmente el índice de precios al consumidor sin ninguna otra circunstancia relevante; genera poca expectativa en el reemplazo que podrá ser evaluada correctamente luego de por lo menos un tiempo de vigencia. En el artículo 2º se ocultó la verdadera esencia de la reforma: fue ahorrar dinero del pago de la movilidad que, ahora, en cualquier análisis previo, no resulta favorable respecto al anterior. La verdad se conocerá cuando se haga un análisis comparativo en un período determinado. La decisión de quedarse con el dinero de un trimestre de actualización de las jubilaciones, asignaciones familiares y demás prestaciones; cuando este mismo gobierno eliminó las retenciones al campo y a las minerías y condonó una deuda millonaria al Correo Argentino, resultan ser medidas muy cuestionables que generan debates profundos y fuertes; y que detesto por tratarse de una quita a los más débiles. El artículo 3º modifica el artículo 2º de la Ley 26.417 referido a la actualización de las remuneraciones de la Prestación Compensatoria y del Ingreso Base para las pensiones por fallecimiento y retiros por invalidez. Hace caer los importes de las nuevas jubilaciones y pensiones, dado que se deja de aplicar el viejo índice de movilidad para actualizar las remuneraciones que se utilizan para el haber de la Prestación Compensatoria; y ahora se sustituye por un nuevo índice combinado. A partir de la vigencia de esta nueva ley, la disminución de esta prestación determinará tasa de sustitución más bajas que las actuales. El artículo 4º es técnico y no merece análisis. El artículo 5º establece que los haberes mínimos jubilatorios serán del 82% móvil con relación al salario mínimo vital y móvil. El salario mínimo, vital y móvil hasta julio/2017 era de $8.060,-; desde julio a diciembre/2017 será de $8.860;-; desde el 1º de enero de 2018 hasta junio/2018 será de $9.500,- y desde julio/2018 será de 10 mil pesos. Así la jubilación mínima es de $ 7.265,20 actualmente hasta diciembre/2017; de $7.790 desde enero/2017 hasta junio/2018; y de $8.200 desde julio/2018 en adelante. Así, dejaron afuera de este aumento a los jubilados que accedieron al beneficio a través de una moratoria donde se regularizaron los aportes y contribuciones patronales de los trabajadores que habían prestado servicios sin aportes. Esto es injusto y arbitrario, porque las moratorias resultan ser regularizaciones de deuda de aportes de trabajadores que estuvieron registrados parcialmente o que trabajaron en la informalidad; pero que –legalmente- están regularizando el pago de los aportes adeudados. Hacer una exclusión de esta mejora a los beneficiarios que hayan regularizado sus aportes a través de una moratoria; es igual a privar en la participación de una licitación pública o privada del Estado, a aquellos empresarios que hayan blanqueado capitales a través de la Ley 27.260 cuando poseían activos en el exterior. Esta diferenciación vulnera la igualdad ante la ley prevista en la Constitución Nacional de los beneficiarios que han accedido legalmente a su beneficio previsional. CONTEXTO El oficialismo sabía que el texto de la ley era complejo y apeló al resultado electoral y el acuerdo con los gobernadores para avanzar rápidamente en su aprobación; porque está claro que el interés del gobierno era conseguir un ahorro para el año 2018 que le permita reducir el déficit fiscal. Siendo un tema sensible, y sin contar con mayoría propia, era obvio que no sería fácil para el oficialismo darle un tratamiento express. El tema no iba a pasar desapercibido. Además, las medidas previas como la eliminación de las retenciones a grandes agropecuarios y mineras, y la condonación de deuda al Correo Argentino, hacían que el tema de ahorrar con los más desprotegidos resultara, cuanto menos, urticante. El clima era tenso, por lo denso del tema y por las víctimas de la decisión política, y el levantamiento de la primera sesión de Diputados pareció aumentar la tensión de la dirigencia política lo que trasladó también ese malestar en el clima social. La segunda sesión comenzó sin grandes discusiones; pero claramente hubo una estrategia desde afuera tendiente a provocar el caos social, lo cual fue coincidente con los planteos de algunos dirigentes políticos dentro del recinto de la Cámara de Diputados. Lamentablemente, muchas personas resultaron heridas, pero la continuidad de la sesión y la finalización del debate, me dio una sensación de alivio porque somos muchos los que estamos convencidos (por no decir persuadidos) que el texto no era el mejor, pero que sabíamos que los que podían modificarla, frenarla, y rechazarla o aprobarla estaban adentro; porque los de adentro del Congreso son los representantes del pueblo elegidos en forma democrática. Más allá del dolor por el retroceso que significa la ley, el contexto del tratamiento termina siendo favorable para los que creemos que la democracia es la herramienta más valorable de nuestro sistema republicano; y que el gobierno se ejerce a través de sus representantes elegidos democráticamente. Hubiera preferido un texto diferente, porque lo aprobado afecta el derecho de actuales y futuros jubilados; pero haber finalizado la sesión es favorable para nuestra democracia que necesita de buena dirigencia política para mejorar. Axel Cantlon / Concejal de la Unión Vecinal Más Campana

