Pedro Milla: "Roberti estaba en deuda con todos nosotros"

En diálogo con LAD, el secretario general de los petroleros campanenses, que el martes asumirá como número dos de la Federación nacional, brindó detalles sobre la salida del polémico Alberto Roberti. Señaló que la obra social tiene un déficit de 160 millones de pesos y aseguró que la entidad gremial inicia "un proceso de transición" para ser normalizada. El secretario general del Sindicato de Trabajadores del Petróleo y Gas de Campana, Pedro Milla, diálogo este sábado con LAD sobre su inminente asunción como número dos de la Federación nacional y brindó detalles del proceso que llevó al pedido de licencia de su exlíder, el diputado nacional justicialista Alberto Roberti. "Estoy tratando de desahogarme luego de todo lo trabajado en los últimos tres años, durante los que intentamos en soledad recuperar la gestión y la institucionalidad de nuestra federación", aseguró Milla. "Empecé solo, después se sumaron otros cuatro secretarios generales de diferentes puntos del país, y llegamos al jueves pasado, logrando el objetivo final", añadió. Ese día, en la sede de la Federación petrolera en San Telmo, la Comisión Directiva y la gran mayoría de los secretarios generales de Argentina se reunieron para solicitarle a Roberti que diera un paso al costado. El referente sindical estaba jaqueado por el mal funcionamiento de entidades como la obra social y por las denuncias de corrupción realizadas por hombres de su propio sindicato. Roberti, que en las últimas semanas ni siquiera podía ser contactado por sus colegas, no participó de ese conclave: envío a sus abogados, quienes negociaron su salida en carácter de licencia "indeclinable" con goce de haberes hasta la finalización de su mandato en 2020. "Era lo que las bases nos estaban planteando", remarcó Milla, quien no dudó en considerar de "histórica" la jornada. "Creo que (Roberti) estaba en deuda con todos nosotros y, principalmente, con la representatividad que tenemos con los trabajadores del país", sostuvo Milla, aunque optó por no expresarse sobre las denuncias que pesan sobre el ex secretario general: "Soy respetuoso de la Justicia. No me quiero meter hasta tanto no dictamine una sentencia". El martes habrá una sesión extraordinaria en la Federación para validar la licencia y el traspaso de mando. Pasará a la cabeza el actual secretario adjunto, Julio Miranda. Pedro Milla, hoy secretario gremial, asumirá como su adjunto. El líder de Petroleros Campana adelantó este sábado que "en primer lugar" el objetivo será "reflo-tar la obra social, que tiene 160 millones de pesos de déficit". La Federación también deberá conformar "un cuerpo (de representantes paritarios) que esté a la altura de las circunstancias", y trabajar además para recuperar la mutual, la fundación y las demás entidades sindicales. "Deberemos hacer una auditoría muy profunda para saber dónde estamos parados. Haremos dicha evaluación y llevaremos adelante una administración austera. La Federación se encuentra ahora en una etapa de transición para sacarla adelante", comentó. Por otra parte, reconoció que "una vez ordenada" la institución y constituida la nueva comisión directiva tras la renovación de autoridades de 2020, el plan es reunificar a los petroleros de todo el país con la reintegración de los afiliados de yacimientos del sur. "Ese es un objetivo personal por el que pelearé sea cual sea el puesto que ocupe más adelante", afirmó. Pero antes, más precisamente en mayo, Milla deberá afrontar elecciones en su propio gremio local, donde la agrupación "13 de diciembre" lo tiene de nuevo como máximo candidato. El líder sindical agradeció el apoyo de sus compañeros de Campana, que tampoco lo dejaron solo en este proceso iniciado contra Roberti. Es que 150 de ellos se movilizaron esta semana desde nuestra ciudad para apoyar el pedido de licencia. Combinados con otros 300 pertenecientes a sindicatos del petróleo y gas de todo el país, la presión funcionó: 17 de los 18 secretarios generales firmaron el documento exigiendo la salida de su máximo líder. Una caída que se hizo sentir.

Pedro Milla: "Roberti estaba en deuda con todos nosotros"

