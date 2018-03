Solicitan la reconstrucción del Instituto Mecánico

P U B L I C



Referentes de la Corriente por el Progreso Social enviarán proyectos al HCD a través del bloque PJ-Unidad Ciudadana Desde la agrupación justicialista Corriente por el Progreso Social anticiparon que estarán enviando al Concejo Deliberante, a través del bloque de concejales PJ-Unidad Ciudadana una serie de proyectos tendientes a preservar distintos bienes históricos que se encuentran en el predio de los ex Talleres del Ferrocarril, además de otro pedido destinado a la reparación del edificio del Instituto Mecánico, incendiado días atrás. "Básicamente, vamos pedir que el municipio tome medidas urgentes en relación a distintos bienes del predio. Uno básico es la reconstrucción del edificio incendiado. La guarda la tenía la Municipalidad, por lo que debería ponerlo en condiciones nuevamente", explicó Joel Vallomy, quien también es miembro del PJ. Por su parte, Alejandro Robledo, otro de los referentes del espacio y también parte del Consejo del PJ Campana, manifestó: "Se ha dañado un edificio de tremenda significación histórica, y no queremos que otros bienes de mucha importancia se pierdan. Por eso vamos a solicitar medidas urgentes con una Autovía de Inspección que se encuentra en los galpones. Ya no hay muchos ejemplares y enriquecería el patrimonio del museo ferroviario. También queremos preservar una grúa de vía, muy antigua, que podría ser mantenida en el predio, pero asegurando que un remate de bienes del estado no la haga terminar en un fundición; un coche pagador que se encuentra bastante deteriorado en los fondos del predio, pero que tiene también mucha importancia histórica; y una locomotora a vapor que aun está en el predio". Sobre esa locomotora, Vallomy detalló: "Esa máquina, pese a tener emplazada la locomotora Córdoba en la Municipalidad, sería de real importancia conservar. Concretamente nuestra idea es trasladarla a la Plazoleta Belgrano, donde actualmente hay una zorra de vía. Es un vaporera de buen porte, y sería en sí mismo un nuevo atractivo turístico para la ciudad".



