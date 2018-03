La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 11/mar/2018 Deportes Acuáticos:

La "Copa SUP Buenos Aires" culminó en el Campana Boat Club







El pasado sábado, en el Campana Boat Club, se disputó la cuarta y última fecha del Circuito de Buenos Aires de Stand Up Paddle (SUP). Así fue como más de 130 corredores se pusieron a prueba en las aguas del río Paraná, en la ribera de nuestra ciudad, acompañados por una gran cantidad de espectadores. Los resultados por categoría fueron los siguientes: -Infantiles mujeres: 1) Camila Fresta; 2) Nahir Pari; 3) Martina Munitich. -Infantiles hombres: 1) Benicio Ricci; 2) Velentín Ramos; 3) Santiago Maceiras -Juniors hombres: 1) Tobías Zalazar; 2) Bautista Malgarini. -Participativa Mujeres: 1) Natalia Arrastia; 2) Marina Quagliano; 3) Carmen Beltrami. -Participativa Hombres: 1) Emiliano Rahman; 2) José Dure; 3) Matías Lupano -AA mujeres: 1) Ariana Cornejo; 2) María Florencia Monastirsky; 3) Delfina Sakic. -AA hombres: 1) Tomás Arrastia; 2) Gonzalo Romero; 3) Cristian Villagra. -Prone mujeres: 1) Juliette Duhaime; 2) Camila Siperka; 3) Florencia Bagala. -Prone hombres: 1) Francisco Giusti; 2) Gastón Solano; 3) Agustín Solano. -Race mujeres: 1) Juliette Duhaime; 2) María Victoria Reutemann; 3) Florencia Bagala. -Race hombres: 1) Francisco Giusti; 2) Juan Riboldi; 3) Nahuel Giovinazzo -Team Relay: 1) La Ola Madre; 2) Villa Constitución DE QUÉ SE TRATA. El surf de remo, denominado en inglés Stand Up Paddle, es una forma de deslizamiento en la que el navegante utiliza un remo para desplazarse por el agua mientras permanece de pie en una tabla de surf.





