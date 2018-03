El Colegio de Abogados organizó una capacitación sobre la nueva ley de ART

Fue brindada Diego Tula, juez laboral de San Isidro. "Hasta que se aceite, la legislación muestra determinadas falencias", aseguró el magistrado. El Colegio de Abogados de Zárate-Campana organizó una capacitación para sus afiliados sobre la nueva Ley de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) que rige desde enero en la provincia de Buenos Aires. Diego Tula, titular del Juzgado Laboral Nº1 de San Isidro, estuvo a cargo del curso. "Charlamos acerca de la forma en que la provincia de Buenos Aires adhirió a la Ley 27.348 y las implicancias prácticas. Fue, más que una disertación, un ida y vuelta para ver los problemas prácticos que genera la ley de adhesión", comentó Tula en diálogo con LAD. "Indudablemente estamos en un punto de inflexión, donde cambió el sistema. Hay nuevas normas vigentes a las cuales la provincia adhirió, en una forma muy particular -lo que se llama la Ley de Adhesión Simple- y esto obliga a los trabajadores a transitar una mal llamada vía administrativa. Es lógica la preocupación de los abogados porque se trata de un sistema muy criticable desde puntos de vista", añadió. El juez señaló que "hasta que se aceite", la legislación "muestra determinadas falencias a nivel administrativo". Una de ellas radica en la distribución de las comisiones médicas, que la nueva norma establece como instancia administrativa previa, obligatoria y excluyente, paso previo a cualquier reclamo judicial de un trabajador por enfermedad o incapacidad. Además, la ley les pone a esas comisiones un plazo de 60 días hábiles -prorrogables "por cuestiones de hecho debidamente fundadas"- para expedirse. "Pese a que hay una resolución -la 326 del 2017 de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo- que aumenta la cantidad de comisiones médicas, dada la amplitud territorial de la provincia de Buenos Aires son absolutamente insuficientes. Eso sumado a que no están todas operativas, y las que sí lo están, dan fechas de revisación médica en exceso a los plazos legales previstos", aseveró. "Esto genera un incordio bastante importante, porque aún cuando el trabajador opte transitar la mal llamada vía administrativa, los plazos hoy en muchas comisiones médicas no se respectan. Entonces, eso los fuerza a iniciar la acción judicial y se producen todas las desprolijidades que ya conocemos", agregó.

Tula abordó diferentes aristas de la nueva norma y respondió consultas de los abogados locales.



