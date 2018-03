Sin industria, no es posible un modelo de desarrollo

La política económica en nuestro país históricamente ha sido pendular y esto se debe a la falta de consenso respecto al Modelo de Desarrollo que se adapte a los deseos y posibilidades de nuestro país.

Aquí debo decir que un Modelo de Desarrollo posible y deseable para la Argentina no se puede ni debe relegarse la actividad industrial a un papel secundario, como así también se debe dar un mayor incentivo y fuerte impulso con voluntad de apoyo, tanto en lo impositivo-fiscal como en lo financiero al sector de mayor progreso como lo es el PyME, que hoy se encuentra atravesando serias dificultades en su competitividad.

En el año 2017 el resultado de la balanza comercial fue negativo en $ 8.500 millones, un valor que no es sostenible de manera intertemporal porque el crédito, como sabemos, no es infinito.

Nuestra historia está plagada de eventos en los cuales la actividad se frena por falta de divisas (el último derivó en el cepo del año 2011), por este motivo analistas económicos, consultores en inversiones, en proyectos industriales, economistas, por sus opiniones, donde muchas se hacen públicas, consideramos que el déficit comercial es mas relevante que el déficit fiscal, porque este último tiene sus efectos en el corto y mediano plazo y eventualmente es de más fácil resolución.

La escasez de exportaciones, en cambio, obedece a condiciones estructurales del aparato productivo y limita el crecimiento a largo plazo. Según datos del Banco Mundial, nuestro país exporta U$S 1.317 millones anuales per cápita, mientras en promedio un chileno exporta el equivalente por 2,6 más que un argentino, y un australiano exporta por 6 Argentinos.

Con estos datos puede inferirse que el déficit no es causado por lo elevado de las importaciones sino mas bien, por lo bajo de las exportaciones. Entonces, estaríamos necesitando un modelo económico que permita elevar las exportaciones. Para que podamos desarrollar el mejor modelo o el más beneficioso debemos observar los casos que han sido más exitosos e intentar analizar si estamos en condiciones de imitar, ya que no tiene sentido, creo, pretender inventar la rueda.

Modelo de desarrollo 1: Crecimiento basado en los bajos salarios

Hay un consenso bastante generalizado que Argentina no es un país que esté interesado en competir a partir de bajos salarios. Además, la historia política de nuestro país y su configuración social hacen que sea imposible pensar en un modelo de desarrollo de salarios chinos, no son deseables ni tampoco factible.

Modelo de desarrollo 2: Crecimiento basado en los recursos naturales

Sobre este modelo, vamos a basarnos en un informe del Banco Mundial titulado "The Changing Wealth ot Nations" (los invito a que lo lean) donde se analiza el "Capital Natural" de los países. Se trata de un estudio que mide el valor de la Renta Generada de manera Internacional de los recursos en Energía, Minerales, Tierras para la agricultura, y otros, que tienen los distintos países. Conforme a este estudio, el país con mayor "Capital Natural" per cápita es Qatar: rico en petróleo, que exporta por habitante 17 veces los que vende Argentina, pero nunca podremos alcanzar ese estándar, pretendiendo exportar petróleo por no contar con ese recurso en la magnitud necesaria. Otro ejemplo es el caso de Chile, cuyas exportaciones son explicadas en más del 50% por el cobre. El mencionado estudio del BM plantea que el "Capital Natural" per cápita "en la Argentina es de U$S 16.000 frente a U$S 55.000 de Chile. También, y en el hecho de hacer comparativos, se suele mencionar que Australia ha logrado desarrollarse con una dotación de recursos similar a nuestro país, pero su "Capital Natural" de Australia es de U$S 180.000 per cápita: once veces el de Argentina.

Así las cosas, creo que no es posible pensar seriamente en un modelo de desarrollo donde se margine la actividad industrial, tanto al de alto valor agregado como así al sector de las PyMEs. Si no queremos convertirnos en un país que compita por bajos salarios ya que no contamos con una dotación de recursos naturales que nos permita alcanzar un nivel elevado de desarrollo, la única opción viable y sustentable para el país, que es contar con una industria competitiva, moderna y de alto valor agregado, basado en el diseño y la innovación, ampliando la ventajas comparativas y competitivas del sector de las PyMEs.

El sector agropecuario, que es altamente competitivo, así como la minería y la explotación de los recursos naturales que posee el país, no son suficientes para alcanzar el desarrollo. Focalizarnos en construir un sector industrial, sólido y altamente competitivo que agregue valor y potencialice los recursos del país son la base para crecer y mirar con optimismo el futuro.