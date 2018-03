Hace 29 Años comenzaba a transmitir Radio City 91.7 Mhz

NORBERTO STECCONI FUNDADOR DE RADIO CITY CAMPANA FM 91.7 MHZ

El 12 de marzo de 1989 fue el día de la salida al aire en forma oficial de Radio City 91.7 Mhz desde los estudios centrales que en ese momento estaban ubicados en Avenida Rocca 189 6ª Piso "C" y "D". De esta manera se cristalizaba el sueño de Norberto Stecconi de que Campana tuviera una nueva señal de frecuencia modulada para nuestra Ciudad, con el apoyo incondicional de su familia y un grupo de comerciantes y empresarios que siempre apoyaron la actividad de quien fuera titular y productos de la Agencia Publicitaria con producciones periodísticas en Emisoras zonales y de Capital Federal. Luego de un largo verano para realizar los ajustes técnicos necesarios se decidió que el domingo 12 de marzo de 1989 a las 18 horas la emisora que solamente transmitió música durante el período previo, comenzó a identificar la señal con la voz del recordado Mario Mazzone (por ese entonces la voz de FM HORIZONTE) quien había grabado en Capital Federal toda la producción artística para la Emisora y la puesta en el aire lo tuvo a Ricardo Stecconi junto a Héctor Pérez Gianni en la cabina técnica (una dupla que había trabajado anteriormente en LT 34 Radio Nuclear de Zárate). La emisora contaba con una consola de audio y un transmisor valvular que había sido construido artesanalmente por Wilson Laclau, además de 2 cassetteras Sansui (todavía no existía el CD) 2 bandejas Sincrom (todavía se emitía al aire música con los discos LP de vinilo) y 3 receptores de Radio AM-FM que servirían para chequear la transmisión. La torre de transmisión que estaba ubicada en el mismo edificio tenía 4 dipolos y el transmisor que tenía una potencia de 50 watts llegaba a toda la zona (hoy 29 años después para cubrir la misma franja se necesitan 10 veces más de potencia). También integraron el staff periodístico en el inicio: Raúl Zapata (movilero-hoy en CRONICA TV), Juan Manuel Del Valle y Fernando Bahía Los operadores: Héctor Pérez Gianni, Alejandro López, Juan Castro y Gabriel Carabajal. De esta manera Radio City 91.7 Mhz comenzaba a escribir su historia en la Radiofonía de Campana y la Región. Hoy la dirección de la Emisora está a cargo de Mirta Qualia de Stecconi y la dirección periodística a cargo del Locutor y Periodista Ricardo Stecconi continuando con la tradición familiar. Mañana Lunes 12 de Marzo se cumplirán 29 años de la puesta en el aire de la Emisora Local y lo estará festejando el miércoles con la Transmisión en directo de la Súper Final que disputarán en Mendoza Boca Juniors vs River Plate y el próximo domingo 18 de marzo en directo desde Cafetería "Koval" con el "Esquinazo" un programa especial con la conducción de Ricardo Stecconi para recordar al fundador de la emisora Norberto Stecconi.



LA EMISORA RECIBIÓ EL PREMIO SANTA CLARA DE ASIS EN EL AÑO 2013



Hace 29 Años comenzaba a transmitir Radio City 91.7 Mhz

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: