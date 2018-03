Rincón Tuerca

P U B L I C



TURISMO CARRETERA: La categoría está desarrollando durante este fin de semana otra carrera del campeonato en el Autódromo de Neuquén . Televisa la TV Pública desde las 11 hs a través del programa "Carreras Argentinas". DECIMO QUINTO: Ese fue el puesto que obtuvo German Henze con su moto en la competencia de la Costa días atrás en su clase. El representante local se mostró muy conforme con lo obtenido en una carrera de estas características. TRIUNFO: En esta misma competencia fue triunfo para Dario Arco con la preparación de Carlos Debesa que sigue sumando galones para su equipo de competición donde hubo más de 600 participantes en pista. ENCUENTRO: Para el fin de semana santa en el Camping Las Tejas se estará desarrollando un encuentro con carrera incluída para los amantes de los Jeeps que en nuestra ciudad hay varios protagonistas que serán de la partida Moreira, Stemberg, Murillo, entre otros ya se comprometieron para ser parte de este evento tan particular. TC REGIONAL: La categoría arranca su campeonato este fin de semana en el autódromo de La Plata con sus dos clases GTA y GTB donde desde las 9 hs arrancan con su espectáculo. FESTEJO: Días atrás festejó un añito más de vida Gastón Fernandez que lo hizo rodeado del afecto de los amigos, familiares ya llegados donde el piloto en cuestión de correr dejo en claro que intentarán hacer toda la temporada. VENDER: Ante la decisión de correr en Karting Cristian Falivene tomó la determinación de poner en venta su chasis para el TC Regional que esta listo para correr. El representante de Zárate lo tiene en su taller. VENDIO: Como lo venía proponiendo finalmente Leandro Bijarra terminó vendiendo su auto para la Clase Dos de Alma que terminó adquiriendo Julian Molina que curiosamente el mismo Molina se lo había vendido a Bijarra hace unos años atrás. Es decir tomála vos dámela a mi!! TC PISTA: La categoría encara la segunda carrera del año en el Autódromo de Neuquén con su habitual parque de autos. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Carreras Argentinas". SUSPENDER: Por razones de fuerza mayor al estar con un problema de salud el propietario del kartódromo internacional de Zárate se debió suspender el arranque del campeonato de la Categoría Kart Plus que volverá a la actividad el próximo fin de semana en el mismo escenario. ENCUENTRO: Organizado por el Club del Primer Automóvil Argentino está realizando un encuentro de motos, motonetas antiguas que desde nuestra ciudad en caravana irán hasta la ciudad de Capilla del Señor el venidero domingo. INTENCION: Fernando Rivas sigue con la intención de alquilar un chasis para el TC Bonaerense para sumarse a la Clase Light donde el zarateño corrió en su momento y parece que desea volver a su viejo amor. ELECCIONES: Próximamente se vienen las elecciones en el Club del Primer Automóvil Argentino donde la actual comisión directiva que preside Adrian Chiorazzo está dispuesto a continuar por dos años mas si sus socios así lo determinan. LABORALES: Emiliano Falivene al igual que su padre decidió continuar corriendo otra temporada en karting aunque por razones laborales no sabe aún si podrá estar presente en todas las competencias y solo hará una sola categoría. OCUPAR: Luego de realizarse la última carrera de los ciclomotores en San Andrés de Giles el pequeño piloto campanense Lisandro Acosta ocupó el segundo lugar en la final de la clase mini motos demostrando una vez mas que el pibe atraviesa un buen momento. CONFORME: Ignacio Lopez se sigue preparando para el arranque del campeonato en la categoría Prokart donde estará participando en esta temporada y días atrás realizó una prueba donde quedaron conforme con el rendimiento del karting y ahora se espera la primera fecha con la atención de su padre al frente del equipo. TURISMO PISTA: La categoría está comenzando su presente campeonato durante este fin de semana en el autódromo de Alta Gracia con sus tres clases donde desde las 10.30 hs televisa Canal 13 a través del programa "Carburando". CABALLERO: Sin duda que el armador de motores componente del equipo de Daniel Berra demostró ser un caballero con el sexo opuesto cuando "Luchi" Acebedo concretó el sueño y experiencia con Soledad García días atrás en el Autódromo de La Plata. La señorita quedó encantada. PICADAS: En el predio de San Pedro se desarrolló en este fin de semana la primera fecha de picadas para motos con un caudal interesante de participantes. VOLVER: Luego de pensarlo Rocío Davenda decidió volver a correr en la categoría Kart Plus con la motorización de Mauro Santucho y el chasis a cargo de Ibarra donde la señorita espera poder redondear una buena temporada tras la intención en su momento de subirse a un auto de la Fórmula. A.L.M.A.: La categoría está dando comienzo a su campeonato en el autótromo de La Plata durante este fin de semana con un comienzo desde las 10 hs. REGALOS: ARG Repuestos, FT Lucky Lyon, Pinturería Sarmiento y Wagner Motos son los comercios que donaron todos los regalos para sortear el próximo domingo en el desayuno a llevarse a cabo en Capilla del Señor tras la caravana de motos organizado por el Club del Primer Automóvil. SEGUIR: Siempre con la atención de Gabriel Toledo la señorita seguirá otra temporada en la categoría Kart Plus donde Ludmila Rodriguez ya confirmó su presencia, entiende, todo el año. LICENCIA: La llegada de tener licencia médica para dos mecánicos para poder correr con su auto cada piloto se sintió sorprendido y molesto por este nuevo trámite administrativo que potenció el costo para cada competencia que de no abonarlo automáticamente no pueden correr tal carrera. ATENCION: Cristian Genovese confirmó que hará todo el año en los chasis del Regional con el auto que tiene la atención total por parte de Tártara para este piloto oriundo de la provincia de Córdoba. FECHA: Los dirigentes del TC Bonaerense confirmaron que la primera fecha de su campeonato para todas sus clases será este fin de semana en el autódromo de Roque Pérez donde desde las 9.30 hs arrancan con su espectáculo. Esperan contar con un parque interesante de autos. VICTORIA: Tras la carrera en el autódromo de Dolores por parte de la Formula Cuatro A.P.A.P. La victoria recayó sobre el experimentado piloto Leonardo Martino que ganó una interesante competencia para comenzar a liderar el presente campeonato. ENTENDER: Aunque sobre el cierre del año pasado dio a entender que dejaba la alta competencia parece que Juan Suarez estará corriendo este año una vez más con los motores de Orio y el chasis a cargo de Ibarra. ROTAX BS AS: Esta especialidad del karting está realizando durante este fin de semana otra carrera del presente campeonato con su habitual parque de pilotos en el Kartódromo Argentino dentro del predio del autódromo capitalino. Arrancan con su espectáculo desde las 10 hs. OBRAS: Las obras en el autódromo de San Nicolás van dentro de los parámetros normales y los dirigentes de dicho escenario están muy conforme como va quedando todo lo emprendido y se sienten respaldados por las categorías nacionales que ya le dieron fecha para este año. TRES: Para cuando el Rally Federal pase por Campana para concretar otra fecha de su calendario hay tres pilotos de Campana que ya dieron a conocer que desean participar del mismo y ya se pusieron a trabajar en este proyecto. ENCARGADO: El "Turco" Moyano está compenetrado con ser parte del equipo de competición de motocross y acompaña a todas las competencias donde trabaja en la trastienda con todo lo concerniente a lo gastronómico y encargado de que nunca falte nada. TC 2000: Comienza el campeonato para la categoría en el autódromo de Alta Gracia en este fin de semana. Televisa Canal 13 desde las 10.30 hs a través del programa "Carburando". ARRANCAR: Los dirigentes que rigen los destinos de la categoría del Rally Federal confirmaron que el campeonato arranca el próximo fin de semana en la ciudad de Lincol. RESCINDIR: Inesperadamente 10 días antes del arranque del Campeonato de Turismo Carretera los dueños del equipo "Las Toscas" le comunicaron via whatsapp que rescindían de los servicios Daniel Berra para esta temporada cuando ya el motorista de Lima tenía todo armado en los diferentes autos de las distintas clases. CONTINUAR: De todas maneras el motorista de Lima continúa con los impulsores de los autos del equipo de Cristian Doce como los concernientes al TC Mouras, TC Pista Mouras, Procar 4000, Turismo 4000 Argentino más todos los zonales que son muchos. Además ya está trabajando en dos impulsores de las camionetas que se sumarán pronto al automovilismo. TERMINO: El Turismo Cuatro Mil Argentino viene de correr en La Plata el último domingo donde el zarateño Carly Bava a bordo del Ford del equipo de Caggiano terminó noveno con la motorización de Guillen y el chasis con asesoramiento de Fabian Fuentes. REGIONAL: En el kartódromo de Ciudad Evita esta especialidad del karting arranca su campeonato con todas sus clases donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. ANUNCIO: Daniel Olivera ya anunció que este año no estará en la alta competencia pero su karting el Patito lo tiene casi armado por si acaso sale una posibilidad de esas que a veces no se esperan y no quiere que lo agarren con su vehículo desarmado. AUSENCIA: La ausencia de Valentino Ciaponi en la última carrera de los ciclomotores donde el pibe viene desarrollando un buen campeonato se atribuye a una decisión familiar que llevó a que no fuera de la partida. SERA CIERTO?: Que al campeón de karting aún le perdura su enojo con un ex campañero que le facilitó un karting y se lo devolvió desarmado previo exigirle que se lo entregue.

