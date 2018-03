Todos sabemos que el agua es uno de los elementos más importantes para nuestro cuerpo, y que los médicos aconsejan tomar 2 litros diarios, ya que es imprescindible para la vida. Si estuviéramos privados del agua solo por unos días moriríamos. Por eso la sed actúa como un sistema de alarma. Pero en el ámbito espiritual, existe algo parecido. (Salmo 42:1-2) Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo; ¿Cuándo vendré, y me presentaré delante de Dios? Todos tenemos un vacío interior que necesita y solo puede ser llenado con "Dios". Una mujer que había ido a sacar agua a un pozo, se encontró con Jesús Él le dijo sencillamente: "Dame de beber", y aprovechó la ocasión para hablarle de la sed interior de todo ser humano. Jesús le dijo: "El que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna". (Juan 4:7-27). La conciencia de esa mujer se despertó y la luz entró en ella. Se dio cuenta de que estaba ante la fuente de la vida, del amor divino y de todo verdadero gozo. Esta mujer, desilusionada de la vida y con el corazón vacío, ahora bebía las Palabras de Cristo. ¿Quién necesitaba más que ella, esta fuente de agua viva, de vida eterna? ¿Qué importante es darse cuenta que todos necesitamos tener ese encuentro con Jesús, Él puede calmar nuestra sed, y colmar nuestras mayores aspiraciones? Escuchémosle hablar mediante La Biblia, los evangelios. Son sus Palabras que nos legó, esa agua viva que da la vida eterna y una mejor vida acá en la tierra. Al final de la Biblia el Señor Jesús todavía nos dice: "El que tiene sed, venga; y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente" (Apocalipsis 22:17). En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. (Juan 7:37). Dios te está esperando un encuentro contigo para regalarte vida nueva. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Mirta Dappiano Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492 -luisgurodas@yahoo.com.ar

La voz de Dios para este tiempo:

Por Mirta Dappiano



