Conferencia de Giorgio Bongiovanni en Pradamano, Italia, febrero 2018 "…Giorgio: "Hoy he vivido el fenómeno de la sangración. Miraba a Sonia que me estaba ayudando, me vestía, me lavaba, mientras yo estaba inmóvil como un viejo que no puede moverse para nada; después me recupero un poco y ella me dice: ´Estabas mirando en el vacío, ¿qué es lo que mirabas, mirabas el infinito?´. ´Si´, he contestado, ´porque pienso cuanto tiene que durar este mundo. El mundo no ha cambiado y esos signos todavía están ahí´". Un instante después, Giorgio con una sonrisa sigue diciendo: "Entonces ella, que me habla siempre para consolarme, me dice: ´Pero no te han dado estos signos para el mundo...´, ¡es verdad, es así! Bien, eres un genio, me inspiras. ¡La Virgen de hecho me dijo que eran para mis hermanos! Es verdad..." Y después de esta premisa Giorgio empieza a contar de El dorado. El 5 de mayo de 1990 descienden del techo dos Seres de luz, como si fueran rayos laser. Lentamente toman semblanzas humanas, son Ashtar Sheran e Itacar, los mismos Seres con los que se había encontrado Eugenio Siragusa en el 1962/63 en el Etna. Estas dos figuras le piden a Giorgio que les siga y después de haber aceptado, Giorgio emprende el viaje en astral; sale por el techo y le llevan en una astronave de luz dentro de la cual viajará hasta el polo Sur. De una forma casi surreal, a medida que descendían hacia el Polo tenía la sensación de que la materia sólida se volviese líquida e inesperadamente veía vegetación, ríos, lagos, animales, personas y medios de transporte muy distintos de los nuestros: levitaban. En el centro del paisaje había un sol, cálido y dorado, más pequeño y menos deslumbrante que el nuestro, que iluminaba todo alrededor. Veía pequeñas ciudades, con muchas estructuras cilíndricas y algunas piramidales, todas de oro transparente. Me quedé fascinado, encantado de tanta belleza y armonía. Una luz dorada impregnaba todas las cosas. De repente la astronave se para y aterriza en una plataforma mucho más grande que un campo deportivo, era como un aeropuerto. Alrededor había otras astronaves que pulsaban y cambiaban de color. Los Seres le hacen bajar y le piden que les siga. Ve a personas que le saludan, a algunas las reconoce, son habitantes de la tierra, algunos hermanos de las Arcas y un "Justo", la identidad de estas personas tiene que quedar reservada. En El dorado los habitantes envejecen muy lentamente. Dos años de ellos, en la cuarta dimensión, equivalen a unos cien años nuestros. Viven una media de 1.200 años de los nuestros. En un cierto momento los dos Seres le llevan delante de una estructura que se podría comparar con una gigantesca maxi pantalla, en la cual Giorgio podía ver todo el planeta Tierra con banderas amarillas en stand by, que representaban las bases nucleares "dormidas", otras, de color rojo, pulsaban y representaban las bases nucleares con los silos ya listos para lanzar los mísiles nucleares. Los Seres le invitan a observar todo esto y le dan un mensaje para que lo transmita a la humanidad: "Tienes que decir a todos que existe el peligro de una explosión atómica, que pondría en peligro la existencia de toda vuestra civilización". Le dijeron también que tenía que poner en alerta al presidente ruso Gorbachov, al cual los servicios secretos le habían puesto un pace maker, que una vez activado habría provocado su muerte dando inicio a la guerra nuclear. (Giorgio, efectivamente, después de volver, le escribe una carta y por una serie de circunstancias inexplicables, durante una reunión pública, filmada por las TV nacionales rusas, con la complicidad de la Reina de España la cual, rompiendo el protocolo, consigue que se encuentre con Gorbachov. Giorgio nos cuenta que cuando le dio la mano tuvo la percepción de que los extraterrestres, mediante este contacto, habían desactivado el pace maker). Para terminar, los Seres le vuelven a llevar a la astronave y le preparan para volver a casa. Pier Giorgio Caria le pide a Bongiovanni que explique lo que es Agarta. Giorgio: "Agarta es un continente situado debajo del Polo Norte y representa el infierno que describía Dante, donde reina la oscuridad y el sufrimiento. En este lugar hay animales inmundos y espíritus malvados. Pero en el periodo histórico en el que vivimos, no creo que haya nadie. Están todos libres en la superficie". Pier Giorgio recuerda la profecía de la vidente Teresa Neumann, que en sus visiones veía el mundo en manos a bestias horribles y esto se relaciona con la descripción que Giorgio ha hecho de Agarta. Continúa el próximo domingo Para más información ingresá a: Facebook: LaVoz del Águila Youtube: La Voz del Águila Mail: lavozdelaguila@yahoo.com.ar

