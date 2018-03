Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 11/mar/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 11/mar/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves Deportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

Ganaron Boca y River. Huracán y San Lorenzo. Kicker sí; Zeballos no. Festejó Jaguares. Triunfo de Castaño. TC: Pole para Aguirre. GANARON BOCA Y RIVER En la previa a la final por la Supercopa Argentina (que se jugará el miércoles 14 en Mendoza), ayer ganaron tanto Boca Jrs como River Plate en sus respectivos compromisos por la 19ª fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. El Xeneize derrotó 2-1 como local a Tigre con un agónico gol de Leonardo Jara. De esta manera, el equipo de Barros Schelotto volvió a tomar ocho puntos de ventaja sobre su escolta Talleres de Córdoba. Por su parte, River Plate también festejó en tiempo de descuento. Fue frente a Patronato en Paraná y gracias a un gol en contra de Adrián Balboa. Además, por esta 19ª fecha, Racing Club igualó ayer 1-1 con Chacarita como visitante con un nuevo tanto de Lautaro Martínez, mientras que Colón goleó 3-0 a Olimpo en Bahía Blanca. Antes, el viernes se registraron los siguientes resultados: Godoy Cruz 1-0 Arsenal; Gimnasia (LP) 0-2 Banfield; y Talleres (C) 3-1 Atlético Tucumán HURACÁN Y SAN LORENZO En la continuidad de la 19ª jornada, esta tarde se disputará el clásico barrial entre Huracán y San Lorenzo en Parque Patricios. El encuentro se jugará desde las 17 horas y tendrá presencia campanense, dado que Claudio Baggio convocó tanto a Juan Mercier como a Nicolás Blandi en el Ciclón. En cambio, Gustavo Alfaro no citó a Nazareno Solís. Además, hoy también jugarán: Lanús vs Estudiantes (17.00), Vélez Sarsfield vs Rosario Central (19.15) e Independiente vs Argentinos Jrs (21.30). La fecha se cerrará mañana con tres partidos: Unión vs Temperley; Defensa y Justicia vs Belgrano; y Newells vs San Martín (SJ). KICKER SÍ; ZEBALLOS NO Nicolás Kicker se convirtió ayer en el primer argentino en avanzar a la tercera rueda del Masters 1000 de Indian Wells al superar al bosnio Damir Dzumhur por 4-6, 6-2 y 6-1. Su próximo rival será el sudafricano Kevin Anderson. En cambio, Horacio Zeballos quedó eliminado ayer al caer en el tiebreak del tercer set frente al español Pablo Carreño Busta. Mientras que al cierre de esta edición, Federico Delbonis enfrentaba al Nº 1 de mundo, el suizo Roger Federer. Los otros tres argentinos que siguen con vida en el certamen se presentarán hoy domingo: Juan Martín Del Potro jugará ante el australiano Alex De Minaur; Diego Schwartzman lo hará frente al chipriota Marcos Baghdatis; y Leonardo Mayer se medirá con el japonés Kei Nishikori. FESTEJÓ JAGUARES Por la cuarta fecha del Super Rugby 2018, Jaguares celebró su primera victoria de la temporada al derrotar por 38 a 28 a Waratahs de Australia. La franquicia argentina tuvo un gran primer tiempo (33-7 a su favor), parcial en el que construyó su victoria con tries de Emiliano Boffelli (2), Joaquín Tuculet, Nicolás Sánchez y Bautista Delguy (todos, a excepción del propio, convertidos por Sánchez). Luego, en el segundo tiempo, Matías Orlando anotó el sexto try de Jaguares para redondear los 38 puntos. TRIUNFO DE CASTAÑO El bonaerense Brian Castaño (28 años) derrotó por KOT en el 12º round al francés Cédric Vitu y retuvo por segunda ocasión el cetro Superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en una velada realizada ayer en París. TC: POLE PARA AGUIRRE El piloto Valentín Aguirre, a bordo de un Dodge, se quedó ayer con la pole position en el Turismo Carretera, que disputará hoy la segunda fecha de la temporada en el autódromo de Centenario, en la provincia de Neuquén.



