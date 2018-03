Publicidad Hoy queremos hablarte de uno de los lugares más especiales de Europa: Portugal. Si no lo visitaste o no lo estabas considerando en tu próxima salida al viejo continente, hoy te daremos algunas razones para que lo visites y disfrutes de uno de los países más cautivadores de Europa. Portugal es sin duda uno de los países más bellos del mundo. Los archipiélagos, los valles, las playas y la arquitectura antigua le dan a este país esa apariencia distintiva que año tras año atrae a miles de turistas de todo el mundo. Portugal tiene una historia rica e interesante en muchos aspectos. Fue técnicamente considerada país en el año 1.143 después de una serie de luchas de poder e invasiones, hasta que finalmente se unió a lo que hoy se conoce como la Unión Europea en 1968. Este hecho fue en gran parte lo que le dio vida al Portugal que hoy en día podemos visitar. Las características particularmente interesantes de la historia de Portugal se conservan en extraordinarios museos, como los de la caza de ballenas; una de las mayores fuentes de ingresos del país por un tiempo y los de las hermosas obras de arte religiosas e iglesias que eran frecuentadas, sobre todo en tiempos de gran lucha política. En cuanto a su lado geológico, las islas de Portugal se formaron por la actividad volcánica que data de millones de años atrás, lo cual supone una forma única y brillante de exponer lo antiguo. Repasaremos alguno de los destinos más interesantes a continuación. Lisboa (destino sobre el cual ya hemos hablado específicamente en anteriores ediciones) es una gran ciudad vibrante y variada, de mente abierta y carácter liberal, pero que sin embargo no ha olvidado ni su herencia ni su pasado. Es todo un placer explorar esta ciudad llena de grandes plazas que se abren a finas callecitas empedradas, cruzadas en varios puntos por la pintoresca red de sus particulares tranvías. Lisboa tiene gran multitud de distritos, zonas diferentes y características de la ciudad, cada una de las cuales está orgullosa de su propia historia y de los estilos arquitectónicos que le son exclusivos. Para hacer de Lisboa un destino aún mejor de vacaciones, la capital cuenta con unas playas muy buenas a sólo un corto trayecto en tren de distancia, lo cual quiere decir que una visita a Lisboa puede ser a la vez unas vacaciones en la playa y una escapada urbana. Lisboa es un destino adecuado para todo tipo de turistas, ya sean familias, parejas jóvenes o los viajeros más maduros. Oporto es la encantadora y fascinante capital del norte de Portugal, con fama mundial debido al oporto, su dulce y característica bebida alcohólica. Esta bebida se entrelaza con las fortunas e historia de Oporto, y sigue siendo almacenada en las enormes bodegas que se extienden por las riberas del río Duero. Las visitas de degustación de oporto son una agradable manera de convertirse en un experto en esta deliciosa bebida, que puede ser saboreada en los numerosos bares que se extienden a lo largo del escénico frente del río de la ciudad. La ciudad ofrece además preciosas iglesias, imponentes edificios históricos y agradables cruceros a lo largo del río Duero. En el supuesto de que vaya a pasar unas vacaciones de mayor duración en Oporto, la ciudad cuenta con unas playas muy bonitas y ofrece bastantes excursiones interesantes de un día, todas ellas fácilmente accesibles en tren. Lagos es el mejor destino turístico de la línea costera del Algarve, ya que en ella se mezclan un centro urbano sociable y muy animado alrededor de un centro histórico que milagrosamente no se ha visto afectado por el turismo de masas. Lagos ofrece una respetable selección de playas hermosas, estando considerada su Praia de Dona Ana como la playa más pintoresca de todo Portugal. Siguiendo la costa podemos encontrar los impresionantes acantilados de Ponte da Piedade, una serie de acantilados de piedra arenisca muy erosionados por las condiciones climáticas que requieren una embarcación para ser explorados a fondo. El centro de Lagos refleja la variada historia de la ciudad, con sus grandes tramos de las antiguas murallas de la ciudad y la pequeña fortaleza que protege el estuario en el puerto. Sintra está situada en medio de las magníficas colinas cubiertas de pinos de la Serra de Sintra, y su clima, algo más fresco, fue el factor determinante que convenció a la nobleza portuguesa para establecer sus retiros de verano en esta población. Los nobles construyeron lujosos palacios, y tras ellos, la élite de Portugal que vino después construyó diferentes residencias igualmente opulentas. Hoy en día estos palacios y mansiones señoriales están abiertos al público, y Sintra está considerada el mejor destino para una excursión de un día que hacer desde Lisboa. La mayoría de los visitantes de Sintra visitan el Palacio Nacional, de estilo gótico, las ruinas del Castillo de Sintra (Castelo dos Mouros) y el increíble Palacio da Pena, pero esta ciudad cuenta con suficientes lugares adicionales de interés como para llenar todo un segundo día explorándolos. Evora es una ciudad hermosa que está situada en el corazón de la seca y árida región del Alentejo. La ciudad tiene fama por su hermoso Templo Romano, cuidadosamente conservado, así como por la siniestra capilla de los huesos, pero la importancia histórica de este antiguo centro de comercio se ve reflejada sobre todo en el elevado número de monumentos nacionales que albergan las murallas de la ciudad. Tavira es el encantador centro turístico de playa que está situado en la parte oriental del Algarve. En tanto que muchas poblaciones a lo largo de la línea costera meridional del Algarve han experimentado una transformación radical (a veces para peor) por causa del turismo de masas, la muy agradable ciudad de Tavira se las ha arreglado para conservar su carácter y herencia tradicionales. Las calles empedradas del centro histórico de Tavira están salpicadas de relajantes cafés y restaurantes familiares, en tanto que las maravillosas playas sólo se encuentran a un corto trayecto en ferry de distancia. Tavira atrae a un tipo ligeramente más maduro de visitante y resulta un destino sumamente adecuado en el que pasar una increíble semana de vacaciones tranquilamente. Coímbra es la más antigua ciudad universitaria de Portugal y ofrece una intrigante mezcla de lugares de interés histórico y la energía de la juventud, aportada por la numerosa población estudiantil de la ciudad. Es frecuente ver a estos estudiantes por todo Coímbra, vistiendo sus negras túnicas, mientras se apuran para llegar a sus clases o más tarde en grupos, cantando canciones clásicas. Es una pequeña ciudad que puede ser explorada con facilidad en un solo día, pero su inclusión en el ferrocarril principal norte-sur, a medio camino entre las ciudades principales como Lisboa y Oporto, quiere decir que se trata de un destino popular en el que realizar una parada para dividir en dos el largo viaje. Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones / ventas@vuelosyvacaciones.com.ar

Vuelos y Vacaciones:

Portugal

Por Lic. Guillermo Ceballos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: