Desde este mes, dejarán de recibir las boletas impresas. Deberán descargarlas desde la página web creada para tal fin. Quienes aun no hayan tramitado la clave para ingresar al sistema, tienen que acudir a la brevedad a la Secretaría de Economía y Hacienda. Todos los contribuyentes alcanzados por la Tasa de Seguridad e Higiene que aun no se hayan inscripto en el régimen online de presentación de declaraciones juradas ingresarán al sistema digital. Desde la Secretaría de Economía y Hacienda, comunicaron que desde este mes, dejarán de recibir las boletas impresas. "Para poder abonarlas, deberán descargarlas directamente desde la página web creada por la Secretaria de Modernización para tal fin", explicaron. Para ello, los contribuyentes alcanzados necesitan contar con una clave, por lo que deben concurrir a la brevedad a la Secretaría de Economía y Hacienda (avenida Rocca 278) de lunes a viernes de 8 a 14 por única vez. Allí, se les dará gestionar un usuario y contraseña para iniciar el trámite en forma electrónica. Si bien desde abril del año pasado - cuando comenzó a funcionar la plataforma digital- siguió en vigencia la presentación de las declaraciones juradas en forma personal, esta opción dejó de estar disponible y, por eso, la importancia que realicen el trámite quienes aun no lo hayan hecho.

Los contribuyentes alcanzados deberán acercarse a avenida Rocca 278.



Tasa de Seguridad e Higiene:

Todos los contribuyentes alcanzados deberán operar de forma digital

