Desafío de padres: buscar acuerdos con sus hijos para regular el uso de celular

P U B L I C



Los adultos intentan que sus hijos regulen el uso del teléfono. Y mientras tanto, identifican los nuevos trastornos que provoca la tecnología. "Están todo el tiempo con el celular pero cuando quiero contactarlos no responden. Ahí sí lo tienen apagado, en modo avión o en silencio", le cuenta a Clarín Cecilia Mara Ortiz, que es mamá de dos adolescentes: María Regina (16) y Joaquín (17). Ella asegura que su preocupación no pasa porque a través del dispositivo puedan contactarse con extraños, sino por el aislamiento y la falta de socialización que provoca utilizar el celular por muchas horas. "Mientras comemos saben que la idea es que interactuemos, que conversemos. Pero a veces hay que recordarles que aflojen con el teléfono, en especial cuando vienen visitas a casa. Los chicos tienen contracturas o dolores que creo que están relacionados al uso de las pantallas", advierte Cecilia. Dificultades para dormir, irritación y ojos rojos son otros de los trastornos que los padres que charlaron con este diario dicen que sufren sus hijos por el exceso de conexión al teléfono inteligente. Los chicos de Cecilia eligen Facebook, Twitter y WhatsApp para contactarse con amigos. "Se la pasan mandando mensajitos. Y Joaquín también está bastante tiempo jugando con la computadora. La tercera pantalla que usan es la televisión, aunque mucho menos", comparte Cecilia. Mariano (10) recibió para su cumpleaños, en febrero de este año, su primer teléfono. "Lo venía pidiendo porque algunos de sus compañeros ya tenían uno. Nosotros finalmente accedimos aunque con algunas reglas", explica a Clarín su mamá Débora Piccinini. Y agrega: "La idea es que no exceda las dos horas de pantallas por día. Con su papá no decidimos esto por capricho sino para cuidarlo: esa es la recomendación del pediatra y con ella buscamos protegerlo de los estímulos electrónicos, no queremos que se genere una adicción". Según Débora, ponerle un límite al uso de los dispositivos también ayuda a su hijo a poder concentrarse en las actividades extracurriculares que realiza. Y además, logra evitar ciertos efectos adversos como jaquecas y irritación en los ojos, dos problemas que notaron que le generó el exceso de pantallas en ocasiones particulares en las que se extendió más de la cuenta con el aparato. Si bien buscan que el nene siga esta pauta, Débora aclara que no están cronometrando el tiempo: "Es algo orientativo que él sabe que tiene que respetar, ahora por suerte nos escucha mucho. En unos años imagino que se va a complicar un poco".



Desafío de padres: buscar acuerdos con sus hijos para regular el uso de celular

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: