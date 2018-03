La Auténtica Defensa. Edición del martes, 13/mar/2018 Los festejos por el "Último Primer Día" de clases despertaron a la ciudad







Los estudiantes que arrancaron este lunes su último ciclo lectivo escolar celebraron de diversas maneras. Algunas, como los petardos, molestaron a varios vecinos. Una celebración que se instaló para hacerse tradición. La ciudad amaneció este lunes con el estruendo de fuegos de artificio, humo de bengalas y vociferantes caravanas. ¿Columna de protesta gremial? ¿Una marcha en reclamo de justicia? No: eran alumnos pertenecientes a diferentes escuelas festejando el Último Primer Día (UPD) de clases antes de su egreso del secundario. El UPD es una celebración por el inicio del último ciclo electivo escolar que tienen por delante los estudiantes. Suele organizarse por las redes sociales o chats y consiste en reunirse la noche previa al retorno a las aulas con remeras, gorros, banderas y disfraces, algo similar a lo que ocurre en los días de la Primavera o del Amigo. El evento arrancó en Cuyo - Mendoza y San Juan -, pero en los últimos años se ha extendido a prácticamente todas las ciudades del país. De hecho, no es la primera vez que sucede en Campana. Sin embargo, lo de este lunes adquirió otra escala, lo que hace evidente que el UPD se está volviendo una tradición. Sucede que entre las 6 y 7 de la mañana retumbaron en el casco céntrico repetidas bombas de estruendo. Los desfiles de jóvenes hacia sus respectivos establecimientos educativos también se hicieron escuchar. Esto ocasionó que varios vecinos mostraran su malestar en las redes sociales. Otros simplemente escogieron apoyar la colorida manifestación de los estudiantes. Lo que algunos no pueden decir es que no tuvieron aviso. En las inmediaciones del colegio Aníbal Di Francia, aparecieron pegados carteles que adelantaban el UPD. "Será el primer último día de clase en la escuela secundaria. A partir de las 7 hs alumnos usarán pirotecnia. No pude impedirlo, pero si puedo pedirles que protejan a sus hijos o mascotas que pueden alterarse o padecer con este `festejo´. Mil disculpas y gracias", decía la nota. Según pudo averiguar La Auténtica Defensa, algunos grupos de jóvenes eligieron conocidos bares y pubs para celebrar durante la noche previa al inicio de clases. Y que, en reuniones de padres, algunas instituciones habían advertido que no permitirían el ingreso de alumnos en estado de alteración por el consumo de alcohol. UN FESTEJO MASIVO En Mar del Plata, de acuerdo al diario La Capital, la celebración del último primer día de clases registro "ruidos molestos" pero ningún acto de vandalismo ni desorden en la vía pública. En tanto, El Día de La Plata titula que "Los festejos por el Último Primer Día se sintieron en todos los rincones de la Ciudad", dando cuenta de la generalidad del festejo.

En la Escuela Media 3 del barrio Siderca, el último inicio de clases fue acompañado por coloridas bengalas.





Ultimo Primer Dia (UPD). En otras ciudades de la provincia y del interior del país se sucedieron festejos similares de los Estudiantes que comienzan su último año de secundaria.





Ayer un grupo de estudiantes con remeras alusivas al nuevo año lectivo que comienza y a la vez sello distintivo de pertenencia.

#Dato U P D, jóvenes de todos los colegios secundarios festejaron el Último Primer Día, con remeras pintadas, música y bengalas. No se registraron incidentes, todo se desarrolló con normalidad dispuestos a iniciar el último año de secundaria. pic.twitter.com/qu1XqRwvTI — (@dantrila) 12 de marzo de 2018

