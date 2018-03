La Auténtica Defensa. Edición del martes, 13/mar/2018 Regionales:

La libertad de un supuesto violador moviliza a mujeres de Zárate y Campana







El caso sucedió en la vecina ciudad y ganó notoriedad cuando, a pesar de las pruebas presentadas, una jueza decidió liberar al principal sospechoso. Hoy habrá una movilización en Zárate. Una denuncia de violación en Zárate está movilizando a las mujeres de esa ciudad y la nuestra. Todo se desencadenó la semana pasada, y aún hoy las circunstancias del hecho siguen siendo poco claras. Según consigna el diario La Voz en su edición del sábado, la víctima habría sido abusada por un vecino, todo delante de uno de sus hijos, de 10 años, quien dio aviso a la central 911. Simultáneamente, otro vecino ingresó a la propiedad para defender tanto a la madre como al chico. Posteriormente, ahora de acuerdo a fuentes que accedieron a la versión de la familia de la víctima, los médicos habrían constatado la violación, aunque la mujer todavía no pudo declarar por encontrarse internada en estado de shock. La instrucción de la causa se encuentra en manos del fiscal Pablo Bueri de la UFI Nº8 que, tras la aprehensión del sospechoso, solicitó su prisión preventiva al considerar suficientes elementos que indicarían la comisión del delito sexual, fundamentados en las lesiones presentes en la mujer, en la versión del menor y en la del vecino que intervino. Pero las pruebas presentadas por el fiscal no habrían sido suficientes jueza de Garantías Graciela Cione, que decidió no hacer lugar al pedido de detención. Por tal caso, el supuesto agresor recuperó la libertad a las pocas horas. Esto provocó la indignación de la familia y de agrupaciones feministas de Zárate y Campana, que hoy a las 18 horas se movilizarán desde la Plaza Italia de la vecina ciudad para pedir justicia.

Agrupaciones feministas de Zárate y Campana, que hoy a las 18 horas se movilizarán desde la Plaza Italia de la vecina ciudad. Foto: Estoslugares.



