Federal C: La Josefa consiguió un triunfo que lo ilusiona con seguir avanzando

Edición del martes, 13/mar/2018







Se impuso 3-1 en el partido de ida de su serie repechaje frente a Unión Vecinal de Etcheverry. Así, llega con dos goles de ventaja a la revancha. En el inicio de las series de repechaje de la Región Pampeana Norte del Torneo Federal C y en busca de un lugar en los Octavos de Final, el Club Atlético La Josefa dio un paso importante el domingo, cuando derrotó 3-1 a Unión Vecinal de Etcheverry con goles de Iván García, Marcelo Romero y Javier González. El encuentro, disputado en cancha de Puerto Nuevo, fue el primer juego de una serie que el equipo de nuestra ciudad deberá definir como visitante en La Plata, pero con la tranquilidad que le dan los dos goles de ventaja que obtuvo en Campana. La Josefa salió mejor parado a este encuentro y aprovechó las dudas que sumó el local por la lesión de su arquero para adelantarse en el marcador en el primer tiempo por intermedio de Iván García. Luego, en el complemento, tras pasar algunos sobresaltos en su propia área, pudo ampliar las diferencias gracias a la conquista de Marcelo Romero. Por entonces, parecía que el partido se le abría a La Josefa, dado que la visita sufrió encima la expulsión de su segundo marcador central, Luciano Rebaneira. Sin embargo, su compañero de zaga, Pablo Abuín, apareció para descontar y ponerle suspenso al desenlace del encuentro. Incluso, Unión Vecinal tuvo una chance clara para igualar el marcador, pero no la concretó y La Josefa se la hizo pagar a través de Javier González, quien anotó el 3-1 final para darle mayor tranquilidad al equipo de nuestra ciudad de cara a la revancha que se disputará en el estadio Oscar Moleiro. SÍNTESIS DEL PARTIDO C.A. LA JOSEFA (3): Francisco Rapuzzi; Leandro Gómez, Neri Avalos, Gonzalo Maidana, Nestor Migueles; Marcelo Romero (Brian Gómez), Wenceslao Morel (José Zamora), Marcelo González (Leandro Carrera), Pablo Tornatori; Leonardo González e Iván García. DT: José Rapuzzi. SUPLENTES: Walter Cruz y Jonathan Gómez. UNIÓN VECINAL (1): Luciano Gentile (Bruno McLoughlin); Ezequiel Simonetti, Pablo Abuín, Luciano Rebaneira, Rodrigo Boyko; Jorge Loto, Cristian Campagner, Héctor Ortiz, Juan Manuel Jaime; Emmanuel Moleiro e Ignacio Moleiro. DT: Rubén Jaime. SUPLENTES: Juan Marcos Simoncini, Mariano Morgades, Gabriel Chiapetta y Nicolás García. GOLES: PT Iván García (LJ). ST Marcelo Romero y Javier González (LJ); Pablo Abuín (UVE). EXPULSADO: ST Luciano Rebaneira (UVE). CANCHA: Puerto Nuevo.



