La Auténtica Defensa. Edición del martes, 13/mar/2018 Remo:

Resultados dispares para los Campanenses en la Copa América







Pasos en falso para Joel Romero, Rubén Geuna y Franco Almirón. En cambio, Rodrigo Murillo se quedó con la victoria en dos sin durante la jornada en Nordelta. Finalizó, tras tres días de competencia, la II edición de la regata regional "Copa América", la primera competencia internacional de remo del año. Los mejores remeros de Sudamérica se congregaron en "El Muelle", el flamante espacio natural del Barrio-Pueblo de Nordelta, para medirse entre sí y a sí mismos sobre la distancia oficial de 2000 metros, tras la extenuante pretemporada. Los remeros campa-nenses tuvieron suertes y resultados dispares: -Rubén Geuna y Joel Romero finalizaron terceros en la prueba de doble par de remos cortos, detrás de los botes de Uruguay y Perú. Por ahora sigue siendo incierto el futuro inmediato de estos dos promisorios remeros respecto al venidero Campeonato Sudamericano, y deberán continuar sometiéndose a evaluaciones con el Equipo Nacional. -Franco Almirón no tuvo una buena serie eliminatoria el sábado por la tarde, en la prueba de singles peso ligero, y no logró la clasificación a la final del domingo. -Rodrigo Murillo, representante del Club San Fernando, se presentó en dos remos largos sin timonel ("par", o simplemente "dos sin") junto a Francisco Jonás Esteras del Club de Remo Teutonia, en lo que representa un gran cambio de rumbo en la mitad del ciclo olímpico, ya que desde hace ya varios años Murillo venía entrenando y compitiendo en doble par con el marplatense Cristian Rosso. Murillo y Esteras, que son además los portadores de las mejores marcas en remoergómetro del país, se impusieron con absoluta comodidad y se adjudicaron la medalla de oro. Lo que sigue en el remo nacional y que involucra directamente a los campaneses es: -El domingo 25 en el espejo de agua frente al Club Náutico Villa Constitución se dará comienzo oficial al Calendario de Competencias 2018 de la Asociación Argentina de Remeros Aficionados. Será la primera competencia puntuable del año. El sábado 24 debutarán en la misma sede los remeros promocionales (en el Campana Boat Club, será el debut de Marilú Perea, ex remera de la entidad ribereña, como entrena-dora del pre-equipo) -Del 15 al 17 de abril habrá acción para Felipe Modarelli, cuando se corra en la Laguna ´´La Luz´´ de Curauma, Chile, la Regata de Clasificación Olímpica Juvenil. Será sobre botes singles y dos sin timonel. -Inmediatamente después, del 20 al 22 de abril, se desarrollará en la misma pista chilena el Campeonato Sudamericano de Remo Junior y Sub-23, que promete tener presencia campanense (y, seguramente, en ambas categorías).

TERCEROS. Rubén Geuna y Joel Romero finalizaron terceros en la prueba de doble par de remos cortos.





Con nuevo compañero. Rodrigo Murillo se presentó en dos remos largos sin timonel junto a Francisco Jonás Esteras del Club de Remo Teutonia.



