La Auténtica Defensa. Edición del martes, 13/mar/2018 Calendario Maya - Año Semilla 12:

Mago 8 - Energía del Martes 13/03/2018 - Trecena de la Mano

Por Alejandra Dip







El Mago activa las visiones internas más profundas de cada uno de nosotros, trabaja con el tercer ojo, con la glándula pineal. Poder interior, autoconocimiento, capacidad de percibir. Kin 34- Mago 8. El Mago activando nuestra realidad. Nos ayuda a entender que en nuestra realidad cada uno puede modificar lo que no quiere, lo que le hace mal, para ir llevando su propia realidad para el lado que desea. Energía de aceptación, para fluir, encauzado en el camino de la evolución, permitiendo que las polaridades se encuentre, convivan , no choquen. Comunión de lo perfecto y lo imperfecto. Día para expandir nuestros objetivos, para pulir asperezas, para generar la rueda del DAR y el RECIBIR. Ojo con dar tanto que nos lleve a perjudicarnos, Dar es hermoso pero no hasta llegar al sacrificio ,para ser validado, querido, mirado, tenido en cuenta.¡ A levantar la autoestima! Dar y recibir no solo es material, puedo ayudar a alguien con algo material porque le hace falta y aprender a recibir un "gracias", una ayuda, un consejo, un abrazo y si no viene y lo necesitamos, aprender a pedirlo. Eso es parte de la tarea de aprendizaje. Jornada para confiar que nuestros objetivos se van a concretar, van a materializarse. Hoy nos vamos a reconocer internamente, vamos a poder ir más profundamente a nuestro mundo de la conciencia y la subconsciencia, desde ahí reconocer los dones que traemos desde niños, y que nos ayudaran a no dejar la meta elegida antes de tiempo. No dejarse llevar por las influencias del entorno , validar nuestras creencias, nuestros valores, dones, para llegar a esa meta elegida sin sentirnos desvalorizados o creyendo no podemos lograrlo. Día de alta magia, las cosas que no creímos posibles ya, hoy pueden aparecer como salidas de una galera. CREEMOS (de creer) CREAMOS (de crear) ¡Feliz martes Mágico y sanador para todos!

Alejandra Dip alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar



Calendario Maya - Año Semilla 12:

Mago 8 - Energía del Martes 13/03/2018 - Trecena de la Mano

Por Alejandra Dip

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: